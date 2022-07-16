https://tr.sputniknews.com/20220716/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-ingilterede-birinci-oldu-1058785403.html
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:20+0300
2022-07-16T18:20+0300
2022-07-16T18:20+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
turnuva
yarış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053524345_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_bb7569d985e5ad62f169c81af17988f2.jpg
Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım" ifadelerini kullandı.Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220710/cem-bolukbasi-f2-avusturya-ana-yarisini-bitiremedi--1058545952.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053524345_381:0:3110:2047_1920x0_80_0_0_a8e01453444725561a13e325d0f04642.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toprak razgatlıoğlu, turnuva, yarış
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu
Abone ol
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu.
Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.
Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.
Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım" ifadelerini kullandı.
Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.