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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T18:20+0300
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spor
toprak razgatlıoğlu
turnuva
yarış
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Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım" ifadelerini kullandı.Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.
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toprak razgatlıoğlu, turnuva, yarış

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de birinci oldu

18:20 16.07.2022
© AP Photo / Achmad IbrahimToprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında birinci oldu.
Donington Park Pisti'nde koşulan yarışta üçüncü cepten başlayan Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Takımı sporcusu Toprak, damalı bayrağı ilk sırada geçmeyi başardı ve bu yılki ilk yarışını kazandı.
Yarışta Büyük Britanyalı Jonathan Rea ikinci, bir diğer Büyük Britanyalı Alex Lowes ise üçüncü oldu.
Toprak, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok mutluyum çünkü bu yıl ilk yarışımı kazandım" ifadelerini kullandı.
Toprak, yarın TSİ 13.00'de sıralama, TSİ 16.00'da ise ikinci yarışına çıkacak.
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