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Sümela Manastırı'na gidilen patikaya taş düştü: 2 yaralı
Sümela Manastırı'na gidilen patikaya taş düştü: 2 yaralı
Trabzon'un Maçka ilçesinde, tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği Emine Doster... 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T10:38+0300
2022-07-16T10:38+0300
yaşam
sümela manastırı
kaya
kaza
yaralanma
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Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan manastırı ziyaret için Diyarbakır'dan gelen Emine Doster ve Ayşe Dursun, sarp arazide yaya ulaşımının sağlandığı yolda yürürken yamaçtan kopan taşların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.Yamaçlar çelik ağla örülmüştüYaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı.
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sümela manastırı, kaya, kaza, yaralanma

Sümela Manastırı'na gidilen patikaya taş düştü: 2 yaralı

10:38 16.07.2022
© İHASümela Manastırı
Sümela Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2022
© İHA
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Trabzon'un Maçka ilçesinde, tarihi Sümela Manastırı'na yaya ulaşım sağlanan sarp arazideki patika yolda, yamaçtan kopan taşların isabet ettiği Emine Doster (43) ve Ayşe Dursun (24) yaralandı.
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan manastırı ziyaret için Diyarbakır'dan gelen Emine Doster ve Ayşe Dursun, sarp arazide yaya ulaşımının sağlandığı yolda yürürken yamaçtan kopan taşların isabet etmesiyle yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle yola taşındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı.

Yamaçlar çelik ağla örülmüştü

Yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre, 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projesi yürütülen ve kaya düşmesi tehlikesine karşı yamaçları çelik ağlarla örülen manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta ziyarete açılmıştı.
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