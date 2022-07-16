https://tr.sputniknews.com/20220716/usakta-tarim-iscilerini-tasiyan-arac-devrildi-1-kisi-oldu-14-kisi-yaralandi-1058777815.html
Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. 16.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-16T08:09+0300
2022-07-16T08:09+0300
2022-07-16T08:09+0300
yaşam
uşak
tarım işçisi
trafik kazası
ölüm
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Tarım işçilerinin bulunduğu S.A. yönetimindeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçilerden Hasibe Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan 14 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.Öte yandan minibüsteki 20 işçinin tütün kırma işinden döndükleri öğrenildi.
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uşak, tarım işçisi, trafik kazası, ölüm
Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Tarım işçilerinin bulunduğu S.A. yönetimindeki 64 Y 0024 plakalı minibüs, Şehit Piyade Onbaşı Süleyman Aydındağ Köprülü Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede işçilerden Hasibe Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 14 işçi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı.
Öte yandan minibüsteki 20 işçinin tütün kırma işinden döndükleri öğrenildi.