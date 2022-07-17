https://tr.sputniknews.com/20220717/afaddan-dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1058805569.html

AFAD'dan Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD'dan Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD'dan Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı geldi. Buna göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklendiği açıklandı 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T15:12+0300

2022-07-17T15:12+0300

2022-07-17T15:12+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

karadeniz

yağış

şiddetli yağış

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AFAD, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), karadeniz, yağış, şiddetli yağış