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AFAD'dan Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
AFAD'dan Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı geldi. Buna göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklendiği açıklandı 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T15:12+0300
2022-07-17T15:12+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
karadeniz
yağış
şiddetli yağış
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AFAD, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220717/hindistanda-siddetli-yagislarin-47-gunluk-bilancosu-102-kisi-hayatini-kaybetti-1058799573.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), karadeniz, yağış, şiddetli yağış

AFAD'dan Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

15:12 17.07.2022
© DHAYağış, sağanak, yağmur
Yağış, sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© DHA
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AFAD'dan Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı geldi. Buna göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağış beklendiği açıklandı
AFAD, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.
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