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Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı
Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı
Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, kullandığı resmi araçla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik’e... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kaymakam
batman
çocuk
alkollü sürücü
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Sinanoğlu'nun idaresindeki cip, dün Batman-Diyarbakır karayolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı.Araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü yaralandı.Cipin çarptığı Çelik, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.Sinanoğlu hakkında 'alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da işlem yapıldı.
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kaymakam, batman, çocuk, alkollü sürücü

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı

00:22 17.07.2022 (güncellendi: 00:28 17.07.2022)
© İHA / HASAN GÜNDÜZ - RIDVAN KILIÇAlkollü araç kullanıp karıştığı kazada bir çocuğun ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı
Alkollü araç kullanıp karıştığı kazada bir çocuğun ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA / HASAN GÜNDÜZ - RIDVAN KILIÇ
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Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, kullandığı resmi araçla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik’e çarpıp, ardından başka bir araca çarptı. 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 27 promil alkollü çıkan kaymakam ise tutuklandı.
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sinanoğlu'nun idaresindeki cip, dün Batman-Diyarbakır karayolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı.
Araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü yaralandı.
Cipin çarptığı Çelik, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.
Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.
Sinanoğlu hakkında 'alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da işlem yapıldı.
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