https://tr.sputniknews.com/20220717/alkollu-arac-kullanirken-carptigi-cocugun-olumune-neden-olan-kaymakam-tutuklandi-1058791746.html

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı

Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam tutuklandı

Batman'ın Gercüş İlçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, kullandığı resmi araçla, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik’e... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T00:22+0300

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türkiye

kaymakam

batman

çocuk

alkollü sürücü

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Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaymakam Sinanoğlu tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Sinanoğlu'nun idaresindeki cip, dün Batman-Diyarbakır karayolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı.Araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü yaralandı.Cipin çarptığı Çelik, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.Sinanoğlu hakkında 'alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da işlem yapıldı.

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kaymakam, batman, çocuk, alkollü sürücü