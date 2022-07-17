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https://tr.sputniknews.com/20220717/bosanma-asamasinda-oldugu-kadinla-tartisirken-tabancasini-atesleyen-erkek-seken-kursunla-yaralandi-1058792597.html
Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı
Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı
Karaman'da boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
karaman
kurşun
kadına şiddet
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Soner E. hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.Tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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karaman, kurşun, kadına şiddet

Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı

01:55 17.07.2022 (güncellendi: 01:56 17.07.2022)
© DHABoşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı
Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© DHA
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Karaman'da boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı.
Soner E. hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.
Tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.
Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.
Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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