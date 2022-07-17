https://tr.sputniknews.com/20220717/bosanma-asamasinda-oldugu-kadinla-tartisirken-tabancasini-atesleyen-erkek-seken-kursunla-yaralandi-1058792597.html

Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı

Boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen erkek seken kurşunla yaralandı

Karaman'da boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T01:55+0300

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türkiye

karaman

kurşun

kadına şiddet

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Soner E. hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.Tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

türkiye

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karaman, kurşun, kadına şiddet