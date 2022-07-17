https://tr.sputniknews.com/20220717/cteden-silivri-cezaevinde-uyuz-salgini-haberine-yalanlama-1058801029.html

CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama

CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan 'Silivri Cezevi'nde uyuz salgını' haberlerinin gerçeği... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T11:51+0300

2022-07-17T11:51+0300

2022-07-17T11:51+0300

türkiye

silivri

silivri cezaevi

silivri ceza infaz kurumu

uyuz

salgın

yalanlama

haber

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CTE'den yapılan yazılı açıklamada, ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlanılmaktadır. Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Öte yandan yapılan inceleme neticesinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

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