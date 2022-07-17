https://tr.sputniknews.com/20220717/cteden-silivri-cezaevinde-uyuz-salgini-haberine-yalanlama-1058801029.html
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan 'Silivri Cezevi'nde uyuz salgını' haberlerinin gerçeği... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T11:51+0300
2022-07-17T11:51+0300
2022-07-17T11:51+0300
türkiye
silivri
silivri cezaevi
silivri ceza infaz kurumu
uyuz
salgın
yalanlama
haber
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CTE'den yapılan yazılı açıklamada, ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlanılmaktadır. Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Öte yandan yapılan inceleme neticesinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."
https://tr.sputniknews.com/20220717/prof-dr-sebe-keneyi-japon-yapistiricisiyla-cikarmaya-calisanlar-var-1058797745.html
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silivri, silivri cezaevi, silivri ceza infaz kurumu, uyuz, salgın, yalanlama, haber
CTE'den 'Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını' haberine yalanlama
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın organları ile sosyal medyada yer alan 'Silivri Cezevi'nde uyuz salgını' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
CTE'den yapılan yazılı açıklamada, ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlanılmaktadır. Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Öte yandan yapılan inceleme neticesinde; Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."