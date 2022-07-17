https://tr.sputniknews.com/20220717/eve-tirmanan-hirsiz-mankeninin-pantolonu-calindi-1058811019.html

‘Eve tırmanan hırsız’ mankeninin pantolonu çalındı

‘Eve tırmanan hırsız’ mankeninin pantolonu çalındı

Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T19:18+0300

2022-07-17T19:18+0300

2022-07-17T19:18+0300

yaşam

türkiye

mersin

manken

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058810874_0:184:750:606_1920x0_80_0_0_d03dedd6d2ef84d5aa6df24cf2412d18.jpg

Hırsızlık olayı, Mersin’deki bir sigorta şirketinin bulunduğu binada meydana geldi. Sigorta acentesi yetkililerince hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla yıllar önce binanın dış cephesine yerleştirilen ve 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, sabah gün aydınlanınca fark edildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen çevre sakinleri, mankenin pantolonsuz halinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. İlginç hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, mersin, manken, hırsızlık