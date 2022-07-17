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‘Eve tırmanan hırsız’ mankeninin pantolonu çalındı
‘Eve tırmanan hırsız’ mankeninin pantolonu çalındı
Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T19:18+0300
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yaşam
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manken
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Hırsızlık olayı, Mersin’deki bir sigorta şirketinin bulunduğu binada meydana geldi. Sigorta acentesi yetkililerince hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla yıllar önce binanın dış cephesine yerleştirilen ve 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, sabah gün aydınlanınca fark edildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen çevre sakinleri, mankenin pantolonsuz halinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. İlginç hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.
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türkiye, mersin, manken, hırsızlık

‘Eve tırmanan hırsız’ mankeninin pantolonu çalındı

19:18 17.07.2022
© İHAMersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.
Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© İHA
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Mersin'de bir sigorta şirketine ait 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.
Hırsızlık olayı, Mersin’deki bir sigorta şirketinin bulunduğu binada meydana geldi. Sigorta acentesi yetkililerince hırsızlık olaylarına dikkat çekmek amacıyla yıllar önce binanın dış cephesine yerleştirilen ve 'eve tırmanan hırsızı' simgeleyen mankenin pantolonu çalındı.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, sabah gün aydınlanınca fark edildi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen çevre sakinleri, mankenin pantolonsuz halinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. İlginç hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.
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