Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220717/hollandada-hava-sicakliginin-rekor-seviyelere-cikacagi-tahmin-ediliyor-1058812187.html
Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor
Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor
Hollanda'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Hollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T20:41+0300
2022-07-17T20:41+0300
dünya
hollanda
sıcak hava
rekor
nijmegen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058812043_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d330da66b6209fd52f15f46bf6688ef6.jpg
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün hava tahminlerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Ortalama hava sıcaklığının 10.00-20.00 saatlerinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamada yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların rekor düzeyde artmasının beklenmesi nedeniyle "sıcak hava protokolü" uygulanacağı bildirildi.Açıklamada, sürücülere yol kenarında uzun süre durmamaları uyarısı yapılırken özellikle çocuk ve yaşlıların sıcaklar sebebiyle yaşayabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekildi.Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşünün ilk günü iptal edildiHollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşü"nün ilk gününün sıcak havalar sebebiyle iptal edildiği açıkladı.İlk kez 1909'da düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyük etkinliği kabul edilen maratona bu yıl 70 ülkeden 45 binin üzerinde kişinin katılacağı belirtildi.Sıcaklar sebebiyle bu yıl üç gün düzenlenecek maratonda yarışmacıların 30, 40 ve 50 kilometrelik mesafeyi yürüyecekleri aktarıldı.
hollanda
nijmegen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058812043_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1827f5f75e08d7eeeabab9fc97af3213.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, sıcak hava, rekor, nijmegen

Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

20:41 17.07.2022
© AAHollanda
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Hollanda'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Hollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşü"nün ilk gününün sıcak havalar sebebiyle iptal edildiği açıkladı.
Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün hava tahminlerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Ortalama hava sıcaklığının 10.00-20.00 saatlerinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamada yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların rekor düzeyde artmasının beklenmesi nedeniyle "sıcak hava protokolü" uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, sürücülere yol kenarında uzun süre durmamaları uyarısı yapılırken özellikle çocuk ve yaşlıların sıcaklar sebebiyle yaşayabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekildi.

Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşünün ilk günü iptal edildi

Hollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşü"nün ilk gününün sıcak havalar sebebiyle iptal edildiği açıkladı.
İlk kez 1909'da düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyük etkinliği kabul edilen maratona bu yıl 70 ülkeden 45 binin üzerinde kişinin katılacağı belirtildi.
Sıcaklar sebebiyle bu yıl üç gün düzenlenecek maratonda yarışmacıların 30, 40 ve 50 kilometrelik mesafeyi yürüyecekleri aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала