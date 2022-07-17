https://tr.sputniknews.com/20220717/hollandada-hava-sicakliginin-rekor-seviyelere-cikacagi-tahmin-ediliyor-1058812187.html

Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

Hollanda'da hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor

Hollanda'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığının rekor seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor. Hollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T20:41+0300

2022-07-17T20:41+0300

2022-07-17T20:41+0300

dünya

hollanda

sıcak hava

rekor

nijmegen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/11/1058812043_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d330da66b6209fd52f15f46bf6688ef6.jpg

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün hava tahminlerine göre, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıklar artacak. Ortalama hava sıcaklığının 10.00-20.00 saatlerinde 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünden yapılan açıklamada yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların rekor düzeyde artmasının beklenmesi nedeniyle "sıcak hava protokolü" uygulanacağı bildirildi.Açıklamada, sürücülere yol kenarında uzun süre durmamaları uyarısı yapılırken özellikle çocuk ve yaşlıların sıcaklar sebebiyle yaşayabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekildi.Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşünün ilk günü iptal edildiHollanda'da bu yıl 104'üncüsü düzenlenecek geleneksel "Dört Günlük Nijmegen Yürüyüşü"nün ilk gününün sıcak havalar sebebiyle iptal edildiği açıkladı.İlk kez 1909'da düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyük etkinliği kabul edilen maratona bu yıl 70 ülkeden 45 binin üzerinde kişinin katılacağı belirtildi.Sıcaklar sebebiyle bu yıl üç gün düzenlenecek maratonda yarışmacıların 30, 40 ve 50 kilometrelik mesafeyi yürüyecekleri aktarıldı.

hollanda

nijmegen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, sıcak hava, rekor, nijmegen