https://tr.sputniknews.com/20220717/hulya-avsar-duydugum-kadariyla-fiyatlar-ucmus-1058798710.html
Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, ekonomik kriz ile ilgili gündem olan "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözlerinden aylar sonra fahiş... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T10:43+0300
2022-07-17T10:43+0300
2022-07-17T10:43+0300
türkiye
hülya avşar
simit
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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Avşar’a tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. TV100'de yer alan habere göre; Avşar soruyu şöyle yanıtladı:
https://tr.sputniknews.com/20211219/hulya-avsar-gerekirse-simit-yiyecegiz-ama-bugunleri-atlatacagiz-1051918367.html
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hülya avşar, simit, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı
Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, ekonomik kriz ile ilgili gündem olan "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözlerinden aylar sonra fahiş fiyatlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş" dedi.
Avşar’a tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar
soruldu. TV100'de yer alan habere
göre; Avşar soruyu şöyle yanıtladı:
"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar"