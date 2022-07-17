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https://tr.sputniknews.com/20220717/hulya-avsar-duydugum-kadariyla-fiyatlar-ucmus-1058798710.html
Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, ekonomik kriz ile ilgili gündem olan "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözlerinden aylar sonra fahiş... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hülya avşar
simit
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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Avşar’a tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. TV100'de yer alan habere göre; Avşar soruyu şöyle yanıtladı:
https://tr.sputniknews.com/20211219/hulya-avsar-gerekirse-simit-yiyecegiz-ama-bugunleri-atlatacagiz-1051918367.html
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hülya avşar, simit, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı

Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş

10:43 17.07.2022
© Fotoğraf : TwitterHülya Avşar
Hülya Avşar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, ekonomik kriz ile ilgili gündem olan "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" sözlerinden aylar sonra fahiş fiyatlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı ve "Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş" dedi.
Avşar’a tatil merkezlerindeki yüksek fiyatlar soruldu. TV100'de yer alan habere göre; Avşar soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben çok Bodrum'cu değilim. İstanbul'da gibi hissediyorum. Çeşme de güzel ama orası da değil. Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar"

Hülya Avşar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız
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