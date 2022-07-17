https://tr.sputniknews.com/20220717/iranda-tatil-yapan-2-turk-vatandasi-boguldu-1058806303.html

İran’da tatil yapan 2 Türk vatandaşı boğuldu

İran’da tatil yapan 2 Türk vatandaşı boğuldu

İran’a tatil için gelen 2 Türk vatandaşı, girdikleri Hazar Denizi’nde boğularak hayatını kaybetti. 17.07.2022, Sputnik Türkiye

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tatil

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İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrine tatil için gelen 2 Türk vatandaşı, Miyanhale sahilinde girdikleri Hazar Denizi'nde boğularak yaşamını yitirdi. Ramser şehri Kızılay Başkanı Ali Muhammed Fazeli, yaptığı açıklamada, “Dün akşam yerel saatle 20.00 sıralarında Türkiye'den tatil için gelen 5 kişilik aileden 48 yaşındaki baba Lütfi Sercan ve 10 yaşındaki oğlu İşfak Sercan boğularak hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Fazeli açıklamasında ayrıca, “Ailenin diğer 3 üyesi kurtarıldı. Cenazeler ise adli tıpa sevk edildi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220713/sitede-yabanci-uyruklular-ile-turk-vatandaslari-arasinda-havuz-kavgasi-1058665177.html

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türkiye, vatandaş, iran, tatil, ölüm