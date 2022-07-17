https://tr.sputniknews.com/20220717/kocaelide-saglik-calisanini-darp-eden-hasta-yakini-serbest-birakildi-1058802937.html
Kocaeli'de sağlık çalışanını darp eden hasta yakını serbest bırakıldı
Kocaeli'de sağlık çalışanını darp eden hasta yakını serbest bırakıldı
Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T12:53+0300
2022-07-17T12:53+0300
2022-07-17T12:53+0300
türkiye
kocaeli
sağlık
sağlık çalışanı
darp
serbest
serbest bırakma
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisinde 15 Temmuz'da yeşil alana yönlendirilen eşinin sıra beklemeden muayene edilmesinde ısrarcı olarak acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulunduğu, tıbbi sekretere de yumruk atarak elini ısırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.İl Sağlık Müdürlüğü, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınamıştı.
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kocaeli, sağlık, sağlık çalışanı, darp, serbest, serbest bırakma
Kocaeli'de sağlık çalışanını darp eden hasta yakını serbest bırakıldı
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Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık çalışanını darbettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edilen hasta yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki hastanenin acil servisinde 15 Temmuz'da yeşil alana yönlendirilen eşinin sıra beklemeden muayene edilmesinde ısrarcı olarak acil tıp doktoruna sözlü saldırıda bulunduğu, tıbbi sekretere de yumruk atarak elini ısırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlının savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayı kınamıştı.