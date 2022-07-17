https://tr.sputniknews.com/20220717/medvedev-batinin-cikarlari-rusyanin-gelisimini-sinirlandirmada-yatiyor-1058809089.html
Medvedev: Batı'nın çıkarları Rusya'nın gelişimini sınırlandırmada yatıyor
Medvedev: Batı'nın çıkarları Rusya'nın gelişimini sınırlandırmada yatıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın derin çıkarlarının Rusya’yı kontrol altına alma ve gelişimini sınırlandırmada yattığını... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T17:47+0300
2022-07-17T17:47+0300
2022-07-17T17:47+0300
dünya
rusya
batı
dmitriy medvedev
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Büyük Vatanseverlik Savaşı gazileriyle bir araya gelen Medvedev, kolektif Batı’nın derin çıkarlarının Rusya’yı kontrol altına almakta yattığını, bunun yıldan yıla değişmeyen kavramsal bir görev olduğunu söyledi.Medvedev, “ABD’nin, bazı Avrupa ülkelerinin derin çıkarları, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca sınırlamakta yatıyor. Bazı yönlerden bize imreniyorlar, imkanlarımızı kıskanıyorlar, muhtemelen bizden korkuyorlar. Ama en önemlisi, aslında, yıldan yıla değişmeyen ve bir hükümetten diğerine geçen kavramsal bir görevlerinin olmasıdır” dedi.Rusya’nın bir dizi büyük devletle olan ilişkilerinin tarihinin çok karmaşık olduğunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olan bu ülkelerin savaşın sona ermesinden hemen sonra SSCB'nin gelişimini sınırlandırmayı amaçlayan bir politika yürütmeye başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, batı, dmitriy medvedev
Medvedev: Batı'nın çıkarları Rusya'nın gelişimini sınırlandırmada yatıyor
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın derin çıkarlarının Rusya’yı kontrol altına alma ve gelişimini sınırlandırmada yattığını ifade etti.
Büyük Vatanseverlik Savaşı gazileriyle bir araya gelen Medvedev, kolektif Batı’nın derin çıkarlarının Rusya’yı kontrol altına almakta yattığını, bunun yıldan yıla değişmeyen kavramsal bir görev olduğunu söyledi.
Medvedev, “ABD’nin, bazı Avrupa ülkelerinin derin çıkarları, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca sınırlamakta yatıyor. Bazı yönlerden bize imreniyorlar, imkanlarımızı kıskanıyorlar, muhtemelen bizden korkuyorlar. Ama en önemlisi, aslında, yıldan yıla değişmeyen ve bir hükümetten diğerine geçen kavramsal bir görevlerinin olmasıdır” dedi.
Rusya’nın bir dizi büyük devletle olan ilişkilerinin tarihinin çok karmaşık olduğunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olan bu ülkelerin savaşın sona ermesinden hemen sonra SSCB'nin gelişimini sınırlandırmayı amaçlayan bir politika yürütmeye başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada birçok tarihsel neden var, şu anda bu nüanslara girmeyeceğim, sorun şu ki, bugün de ülkemize karşı, Rusya Federasyonu'na karşı, kolektif Batı ya da Batı dünyası gelişimimizi sınırlama politikası izliyor.”