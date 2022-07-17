https://tr.sputniknews.com/20220717/medvedev-batinin-cikarlari-rusyanin-gelisimini-sinirlandirmada-yatiyor-1058809089.html

Medvedev: Batı'nın çıkarları Rusya'nın gelişimini sınırlandırmada yatıyor

Medvedev: Batı'nın çıkarları Rusya'nın gelişimini sınırlandırmada yatıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın derin çıkarlarının Rusya’yı kontrol altına alma ve gelişimini sınırlandırmada yattığını... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T17:47+0300

2022-07-17T17:47+0300

2022-07-17T17:47+0300

dünya

rusya

batı

dmitriy medvedev

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Büyük Vatanseverlik Savaşı gazileriyle bir araya gelen Medvedev, kolektif Batı’nın derin çıkarlarının Rusya’yı kontrol altına almakta yattığını, bunun yıldan yıla değişmeyen kavramsal bir görev olduğunu söyledi.Medvedev, “ABD’nin, bazı Avrupa ülkelerinin derin çıkarları, Rusya'nın gelişimini mümkün olduğunca sınırlamakta yatıyor. Bazı yönlerden bize imreniyorlar, imkanlarımızı kıskanıyorlar, muhtemelen bizden korkuyorlar. Ama en önemlisi, aslında, yıldan yıla değişmeyen ve bir hükümetten diğerine geçen kavramsal bir görevlerinin olmasıdır” dedi.Rusya’nın bir dizi büyük devletle olan ilişkilerinin tarihinin çok karmaşık olduğunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olan bu ülkelerin savaşın sona ermesinden hemen sonra SSCB'nin gelişimini sınırlandırmayı amaçlayan bir politika yürütmeye başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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rusya, batı, dmitriy medvedev