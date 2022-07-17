https://tr.sputniknews.com/20220717/nazmi-arikan-ve-soforunun-katil-zanlisi-ufuk-akcekaya-adliyeye-sevk-edildi-1058805220.html

Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya adliyeye sevk edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulubü Başkanı Ufuk... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T15:07+0300

2022-07-17T15:07+0300

2022-07-17T16:02+0300

türkiye

nazmi arıkan

cinayet

zanlı

ölüm

adliye

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Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.Taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve kaçta ayrıldığıyla ilgili bilginin kesinleştirildiği öğrenildi.Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışma yaptı.Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal dedektörlerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapıldı, eve yakın noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu.Bıçak, incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.Çiftlik evine getirilen şüpheli Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yaptırıldı.Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Tarlada bıçak bulundu Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in öldürülmesi ile ilgili olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın sorgusu sürerken, suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak çiftliğe giden yol üzerindeki ayçiçeği tarlasında bulundu.Suç aleti olduğu değerlendirilen bıçak, jandarma ekiplerince incelemeye alındı.Ne olmuştu?Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220715/egitimci-nazmi-arikanin-otopsi-raporu-ortaya-cikti-1058739582.html

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nazmi arıkan, cinayet, zanlı, ölüm, adliye