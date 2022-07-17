https://tr.sputniknews.com/20220717/yarim-asirlik-agaca-asit-enjekte-edip-kuruttular-1058802082.html

Yarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular

Yarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular

Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildi. Ağacın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-17T12:18+0300

2022-07-17T12:18+0300

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yaşam

türkiye

mersin

ağaç

asit

saldırı

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Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyorNeredeyse yaprakları tamamen kuruyan ağaç ise, belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Belediye ekipleri, bölgeye gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220712/1058632814.html

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türkiye, mersin, ağaç, asit, saldırı