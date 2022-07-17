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Yarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular
Yarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildi. Ağacın... 17.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-17T12:18+0300
2022-07-17T12:18+0300
yaşam
türkiye
mersin
ağaç
asit
saldırı
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Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyorNeredeyse yaprakları tamamen kuruyan ağaç ise, belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Belediye ekipleri, bölgeye gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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türkiye, mersin, ağaç, asit, saldırı

Yarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular

12:18 17.07.2022
© DHAYarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular
Yarım asırlık ağaca asit enjekte edip kuruttular - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
© DHA
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Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacının gövdesine matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir madde enjekte edildi. Ağacın yaprakları kuruyunca fark edilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı´nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı belirlendi. Deliklerden numune alındı. Yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine deliklerden asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor

Neredeyse yaprakları tamamen kuruyan ağaç ise, belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Belediye ekipleri, bölgeye gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerasından şüpheli veya şüphelilerin saptanması halinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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