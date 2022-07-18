https://tr.sputniknews.com/20220718/abdde-bir-alisveris-merkezinde-silahli-saldiri-2-olu-1058819157.html

ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi altına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T04:34+0300

2022-07-18T04:34+0300

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dünya

abd

silahlı saldırı

indianapolis

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ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.Polis olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.

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abd, silahlı saldırı, indianapolis