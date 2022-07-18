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ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü
ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü
ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi altına... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T04:34+0300
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dünya
abd
silahlı saldırı
indianapolis
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ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.Polis olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.
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abd, silahlı saldırı, indianapolis

ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü

04:34 18.07.2022 (güncellendi: 04:43 18.07.2022)
© AP PhotoABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı
ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AP Photo
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ABD’nin Indianapolis kentindeki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.
ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.
Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.
Polis olaya ve saldırgana ilişkin incelemesini sürdürüyor.
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