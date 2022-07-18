https://tr.sputniknews.com/20220718/bennifer-20-yil-sonra-muradina-erdi-ben-affleck-ile-jennifer-lopez-las-vegasta-evlendi-1058823409.html

Bennifer 20 yıl sonra muradına erdi: Ben Affleck ile Jennifer Lopez Las Vegas'ta evlendi

Bennifer 20 yıl sonra muradına erdi: Ben Affleck ile Jennifer Lopez Las Vegas'ta evlendi

2004-2021 arasını birbirlerinden ayrı ve çeşitli ilişkiler içinde geçiren 'Bennifer' sonunda dünya evine girdi. Çift, Affleck'in 2002'de Gigli setinde Lopez'e... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T10:36+0300

2022-07-18T10:36+0300

2022-07-18T11:24+0300

yaşam

jennifer lopez

ben affleck

evlilik

düğün

nikah

las vegas

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Hollywood'un meşhur çifti Jennifer Lopez (JoLo) ile Ben Affleck, 18 yıl ayrı kalıp tekrar biraraya geldikten sonra nihayet dünya evine girdi. Magazin medyasının yakından takip ettiği çiftlerin başında gelen 'Bennifer', Las Vegas'ın arabayla yanaşan çiftlere isterlerse araçtan çıkmalarına bile gerek kalmadan nikah kıyan küçük kiliselerinden birinde geceyarısını geçerken evlendi, ardından yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı. '20 yıllık sabır'Evlendiklerini Instagram'da duyuran JoLo, web sitesinin takipçilerine gönderdiği bilgilendirme postasında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve ortaya çıktı ki, aşk sabırlı. 20 yıllık sabır" dedi. 'Hayatımızın sonuna kadar'Ünlü oyuncu-şarkıcı, "Hayatımızın en güzel gecesi, hayal edebileceğimiz en güzel şekilde gerçekleşti" diye söz ettiği düğünü şöyle aktardı:"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."Affleck soyadını aldıJoLo, Jennifer Lynn Affleck imzasını kullanarak Oscar ödüllü oyuncu, senarist, yönetmen eşinin soyadını aldığını gösterdi. 'Bennifer', ilk etapta düğün görüntülerini paylaşmadı. JoLo'nun kuaförü Chris Appletown, nikahtan önce şarkıcının düğün elbisesi içinde neler hissettiğini anlattığı videoyu paylaştı.Fırtınalı hayatlar2003 tarihli 'Gigli' ve 2004 tarihli 'Jersey Girl' filmlerinde birlikte rol aldıkları dönemde ilişkiye giren, çift olarak 'Bennifer' diye anılan, nişanlanan ama evlenmeyen Lopez (52) ile Affleck (49), 2004'te ayrıldıktan sonra çeşitli ilişkiler ve evlilikler yaşadı. Affleck, oyuncu Jennifer Garner ile 2005'te evlenip 3 çocuk yaparak 2018'de boşandı. Başından 3 evlilik geçen JoLo, son olarak şarkıcı Marc Anthony ile 2004'te evlenip ikizler dünyaya getirip 10 yıl sonra boşandı. Nisan 2021'de birbirine yeniden kavuşan 'Bennifer' o zamandan beri yapışık ikizler görüntüsü çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/jennifer-lopez-ben-affleckle-yeniden-baslayan-iliskilerini-anlatti-mutlu-ve-gururluyum-1053385755.html

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jennifer lopez, ben affleck, evlilik, düğün, nikah, las vegas