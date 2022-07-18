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https://tr.sputniknews.com/20220718/bennifer-20-yil-sonra-muradina-erdi-ben-affleck-ile-jennifer-lopez-las-vegasta-evlendi-1058823409.html
Bennifer 20 yıl sonra muradına erdi: Ben Affleck ile Jennifer Lopez Las Vegas'ta evlendi
Bennifer 20 yıl sonra muradına erdi: Ben Affleck ile Jennifer Lopez Las Vegas'ta evlendi
2004-2021 arasını birbirlerinden ayrı ve çeşitli ilişkiler içinde geçiren 'Bennifer' sonunda dünya evine girdi. Çift, Affleck'in 2002'de Gigli setinde Lopez'e... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T10:36+0300
2022-07-18T11:24+0300
yaşam
jennifer lopez
ben affleck
evlilik
düğün
nikah
las vegas
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Hollywood'un meşhur çifti Jennifer Lopez (JoLo) ile Ben Affleck, 18 yıl ayrı kalıp tekrar biraraya geldikten sonra nihayet dünya evine girdi. Magazin medyasının yakından takip ettiği çiftlerin başında gelen 'Bennifer', Las Vegas'ın arabayla yanaşan çiftlere isterlerse araçtan çıkmalarına bile gerek kalmadan nikah kıyan küçük kiliselerinden birinde geceyarısını geçerken evlendi, ardından yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı. '20 yıllık sabır'Evlendiklerini Instagram'da duyuran JoLo, web sitesinin takipçilerine gönderdiği bilgilendirme postasında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve ortaya çıktı ki, aşk sabırlı. 20 yıllık sabır" dedi. 'Hayatımızın sonuna kadar'Ünlü oyuncu-şarkıcı, "Hayatımızın en güzel gecesi, hayal edebileceğimiz en güzel şekilde gerçekleşti" diye söz ettiği düğünü şöyle aktardı:"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."Affleck soyadını aldıJoLo, Jennifer Lynn Affleck imzasını kullanarak Oscar ödüllü oyuncu, senarist, yönetmen eşinin soyadını aldığını gösterdi. 'Bennifer', ilk etapta düğün görüntülerini paylaşmadı. JoLo'nun kuaförü Chris Appletown, nikahtan önce şarkıcının düğün elbisesi içinde neler hissettiğini anlattığı videoyu paylaştı.Fırtınalı hayatlar2003 tarihli 'Gigli' ve 2004 tarihli 'Jersey Girl' filmlerinde birlikte rol aldıkları dönemde ilişkiye giren, çift olarak 'Bennifer' diye anılan, nişanlanan ama evlenmeyen Lopez (52) ile Affleck (49), 2004'te ayrıldıktan sonra çeşitli ilişkiler ve evlilikler yaşadı. Affleck, oyuncu Jennifer Garner ile 2005'te evlenip 3 çocuk yaparak 2018'de boşandı. Başından 3 evlilik geçen JoLo, son olarak şarkıcı Marc Anthony ile 2004'te evlenip ikizler dünyaya getirip 10 yıl sonra boşandı. Nisan 2021'de birbirine yeniden kavuşan 'Bennifer' o zamandan beri yapışık ikizler görüntüsü çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/jennifer-lopez-ben-affleckle-yeniden-baslayan-iliskilerini-anlatti-mutlu-ve-gururluyum-1053385755.html
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jennifer lopez, ben affleck, evlilik, düğün, nikah, las vegas

Bennifer 20 yıl sonra muradına erdi: Ben Affleck ile Jennifer Lopez Las Vegas'ta evlendi

10:36 18.07.2022 (güncellendi: 11:24 18.07.2022)
© AFP 2022 / VALERIE MACONBen Affleck ile Jennifer Lopez 'Marry Me' filminin Amerika Yönetmenler Derneği'ndeki (Directors Guild of America/DGA) özel gösterimine katılırken (Şubat 2022)
Ben Affleck ile Jennifer Lopez 'Marry Me' filminin Amerika Yönetmenler Derneği'ndeki (Directors Guild of America/DGA) özel gösterimine katılırken (Şubat 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / VALERIE MACON
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2004-2021 arasını birbirlerinden ayrı ve çeşitli ilişkiler içinde geçiren 'Bennifer' sonunda dünya evine girdi. Çift, Affleck'in 2002'de Gigli setinde Lopez'e evlenme teklif etmesinden 20 yıl sonra Amerikalıların Las Vegas'a gidip sıraya girerek şipşak nikah kıydırma geleneğini yerine getirdi.
Hollywood'un meşhur çifti Jennifer Lopez (JoLo) ile Ben Affleck, 18 yıl ayrı kalıp tekrar biraraya geldikten sonra nihayet dünya evine girdi. Magazin medyasının yakından takip ettiği çiftlerin başında gelen 'Bennifer', Las Vegas'ın arabayla yanaşan çiftlere isterlerse araçtan çıkmalarına bile gerek kalmadan nikah kıyan küçük kiliselerinden birinde geceyarısını geçerken evlendi, ardından yakın arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptı.

'20 yıllık sabır'

Evlendiklerini Instagram'da duyuran JoLo, web sitesinin takipçilerine gönderdiği bilgilendirme postasında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve ortaya çıktı ki, aşk sabırlı. 20 yıllık sabır" dedi.

'Hayatımızın sonuna kadar'

Ünlü oyuncu-şarkıcı, "Hayatımızın en güzel gecesi, hayal edebileceğimiz en güzel şekilde gerçekleşti" diye söz ettiği düğünü şöyle aktardı:
"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk. Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

Affleck soyadını aldı

JoLo, Jennifer Lynn Affleck imzasını kullanarak Oscar ödüllü oyuncu, senarist, yönetmen eşinin soyadını aldığını gösterdi.
'Bennifer', ilk etapta düğün görüntülerini paylaşmadı. JoLo'nun kuaförü Chris Appletown, nikahtan önce şarkıcının düğün elbisesi içinde neler hissettiğini anlattığı videoyu paylaştı.

Fırtınalı hayatlar

2003 tarihli 'Gigli' ve 2004 tarihli 'Jersey Girl' filmlerinde birlikte rol aldıkları dönemde ilişkiye giren, çift olarak 'Bennifer' diye anılan, nişanlanan ama evlenmeyen Lopez (52) ile Affleck (49), 2004'te ayrıldıktan sonra çeşitli ilişkiler ve evlilikler yaşadı.
Ben Affleck, Jennifer Lopez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
YAŞAM
Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yeniden başlayan ilişkilerini anlattı: 'Mutlu ve gururluyum'
2 Şubat, 14:02
Affleck, oyuncu Jennifer Garner ile 2005'te evlenip 3 çocuk yaparak 2018'de boşandı. Başından 3 evlilik geçen JoLo, son olarak şarkıcı Marc Anthony ile 2004'te evlenip ikizler dünyaya getirip 10 yıl sonra boşandı. Nisan 2021'de birbirine yeniden kavuşan 'Bennifer' o zamandan beri yapışık ikizler görüntüsü çizdi.
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