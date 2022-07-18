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BM: Tahran’daki üçlü görüşmeyi yakından takip edeceğiz
BM: Tahran’daki üçlü görüşmeyi yakından takip edeceğiz
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T20:51+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Raisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek görüşmeyi yakından takip edeceklerini belirtti.Haq, bugünkü basın toplantısında, zirveden, Ukrayna ve Rus tahılı ile Rus gübrenin küresel pazara geri dönmesi yönünde bir ilerleme bekleyip beklemediği sorusuna, “Bu süreçle ilgili olarak bu görüşmeden somut bir beklentimiz yok. Bu ayrı bir mesele” dedi.“Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” diyen Haq, tahıl ihracatı konusunda her türlü koordinasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yani bu konudaki müzakereleri ilerletecek her şey olumlu olacak” diye ekledi.
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BM: Tahran’daki üçlü görüşmeyi yakından takip edeceğiz
20:51 18.07.2022 (güncellendi: 20:54 18.07.2022) Abone ol
BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Raisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek görüşmeyi yakından takip edeceklerini belirtti.
Haq, bugünkü basın toplantısında, zirveden, Ukrayna ve Rus tahılı ile Rus gübrenin küresel pazara geri dönmesi yönünde bir ilerleme bekleyip beklemediği sorusuna, “Bu süreçle ilgili olarak bu görüşmeden somut bir beklentimiz yok. Bu ayrı bir mesele” dedi.
“Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” diyen Haq, tahıl ihracatı konusunda her türlü koordinasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yani bu konudaki müzakereleri ilerletecek her şey olumlu olacak” diye ekledi.