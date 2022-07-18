https://tr.sputniknews.com/20220718/bm-tahrandaki-uclu-gorusmeyi-yakindan-takip-edecegiz-1058847422.html

BM: Tahran’daki üçlü görüşmeyi yakından takip edeceğiz

BM: Tahran’daki üçlü görüşmeyi yakından takip edeceğiz

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Tahran'da düzenlenecek üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T20:51+0300

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türkiye

bm

farhan haq

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

iran

ukrayna

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İran’ın başkenti Tahran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı İbrahim Raisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleşecek görüşmeyi yakından takip edeceklerini belirtti.Haq, bugünkü basın toplantısında, zirveden, Ukrayna ve Rus tahılı ile Rus gübrenin küresel pazara geri dönmesi yönünde bir ilerleme bekleyip beklemediği sorusuna, “Bu süreçle ilgili olarak bu görüşmeden somut bir beklentimiz yok. Bu ayrı bir mesele” dedi.“Oradaki görüşmeleri yakından takip edeceğiz ve sonuçlara bakacağız” diyen Haq, tahıl ihracatı konusunda her türlü koordinasyonu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Yani bu konudaki müzakereleri ilerletecek her şey olumlu olacak” diye ekledi.

türkiye

rusya

iran

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bm, farhan haq, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, iran, ukrayna