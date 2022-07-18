https://tr.sputniknews.com/20220718/bodrumdan-uc-gunde-100-bin-arac-cikis-yapti-1058820539.html
Bodrum'dan üç günde 100 bin araç çıkış yaptı
Bodrum'dan üç günde 100 bin araç çıkış yaptı
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahil bölgelerinden büyük kentlere akın oldu. Bodrum’dan dün 10 bin araç daha çıkış yaparken sayı üç günde... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T07:42+0300
2022-07-18T07:42+0300
2022-07-18T07:42+0300
türkiye
bodrum
tatil
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Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilin bitmesiyle dönüş trafiği dün öğle saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Cuma, cumartesi ve pazar günü ilçeden çıkış yapan toplam araç sayısının 100 bin olduğu belirtildi. Dün saat 15.00 sıralarına kadar 10 bin araç ilçeden ayrıldı.Kilit kavşak kilitlendiTatile çıkanların bir kısmı cuma ve cumartesi günleri dönüşe geçerken, bir kısmı da son güne bıraktı. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de dün Trafik yoğunluğu yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi.Kapıkule'de rekorÖte yandan, Edirne Valiliği, Avrupa'daki gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda tarihi rekorun kırıldığını, 24 saatte 8 bin 358 aracın geçtiğini ve 35 bin 887 yolcunun giriş işlemi yaptırdığını açıkladı.Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yoğunluğu azaltmak için hem peron hem de personel sayısını arttırdı. Edirne esnafı ise gurbetçileri sazlı-sözlü, ciğerli ve badem ezmeli ikramla karşıladı.
türkiye
bodrum
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bodrum, tatil
Bodrum'dan üç günde 100 bin araç çıkış yaptı
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Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de sahil bölgelerinden büyük kentlere akın oldu. Bodrum’dan dün 10 bin araç daha çıkış yaparken sayı üç günde toplam 100 bin oldu. Kilit kavşaklarda ve otoyol gişelerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilin bitmesiyle dönüş trafiği dün öğle saatlerinden itibaren yoğunlaştı. Cuma, cumartesi ve pazar günü ilçeden çıkış yapan toplam araç sayısının 100 bin olduğu belirtildi. Dün saat 15.00 sıralarına kadar 10 bin araç ilçeden ayrıldı.
Kilit kavşak kilitlendi
Tatile çıkanların bir kısmı cuma ve cumartesi günleri dönüşe geçerken, bir kısmı da son güne bıraktı. Dönüş yolculuğu nedeniyle 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve ‘kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de dün Trafik yoğunluğu yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, yer yer hasarlı kazalar da meydana geldi.
Kapıkule'de rekor
Öte yandan, Edirne Valiliği, Avrupa'daki gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda tarihi rekorun kırıldığını, 24 saatte 8 bin 358 aracın geçtiğini ve 35 bin 887 yolcunun giriş işlemi yaptırdığını açıkladı.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yoğunluğu azaltmak için hem peron hem de personel sayısını arttırdı. Edirne esnafı ise gurbetçileri sazlı-sözlü, ciğerli ve badem ezmeli ikramla karşıladı.