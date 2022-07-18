https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-iranda--1058851629.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin davetine icabetle İran’ın başkenti Tahran’a gitti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T22:38+0300

2022-07-18T22:38+0300

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recep tayyip erdoğan

dünya

iran

ibrahim reisi

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı’nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Genel Müdürü Reza Naghipour, İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve eşi Lale Örs ile büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor. Erdoğan, ziyaret çerçevesinde 19 Temmuz’da Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na, aynı gün İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek olan Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.

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recep tayyip erdoğan, iran, ibrahim reisi, vladimir putin