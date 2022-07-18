https://tr.sputniknews.com/20220718/demirtas-pkknin-turkiyeye-karsi-silahlarini-tumden-susturmasini-birakmasini-isterim-1058825244.html

Demirtaş: PKK'nin Türkiye'ye karşı silahlarını tümden susturmasını, bırakmasını isterim

Demirtaş: PKK'nin Türkiye'ye karşı silahlarını tümden susturmasını, bırakmasını isterim

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "PKK’nin Türkiye’ye karşı silahlarını tümden susturmasını, bırakmasını... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T11:53+0300

2022-07-18T11:53+0300

2022-07-18T11:53+0300

politika

selahattin demirtaş

pkk

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Beş yıl dokuz aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, T24'ten Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamalarda, "HDP, PKK’nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. PKK ile bir bağı yoktur. Bunu Türkiye kamuoyuna anlatabilmemiz gerekir. Demokratik siyaset yürüten bir partinin silahlı bir örgütle bağı olamaz" ifadelerini kullandı. Sabuncu'nun en son yazısına atıf yaparak "‘Siyasetin ve şiddetin bir arada olamayacağını bizim de bildiğimizi, bütün sorunlarımıza Türkiye’nin bütünlüğü içinde çözüm aradığımızı ve onurlu bir barış için ciddiyetle çalıştığımızı tüm Türkiye’ye en uygun dille, söylemle anlatmamız gerekir’ diyorsunuz. Bu cümlenizden yalnızca parmakların tetikten çekilmesi değil silahlara veda da anlaşılıyor. Çağrınızın muhataplarından biri devletse diğeri de PKK’mi? PKK artık silahlara veda demeli mi?" sorusunu yanıtlayan Demirtaş, şunları söyledi: "Evet, devlet de PKK de sorunu artık şiddet zemininin dışına çıkarmak zorundadır.Ben mümkünse PKK’nin Türkiye’ye karşı silahları tümden susturmasını, bırakmasını isterim. Ancak ve ne yazık ki ortada iki temel engel var, bunları da herkesin bilmesi lazım.İlki, Hükümet askeri operasyon dışında hiçbir seçeneği devreye koymuyor, tartışmıyor, silahta ısrar ediyor. Oysa biz PKK’nin ikna edilmesi gerektiğini savunuyoruz.Burada da ikinci engel çıkıyor, o da İmralı tecrididir. Çünkü PKK’yi ikna edebilecek kişi Öcalan’dır, onu da yıllardır tecritte tutuyorlar.Bu engellere rağmen PKK silahlarını susturursa bundan mutlu olurum. Ama deneyimlerimiz, bunun kolay olmadığını gösterdi maalesef."

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selahattin demirtaş, pkk