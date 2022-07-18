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https://tr.sputniknews.com/20220718/ece-erken-esinin-kardesi-tarafindan-tehdit-edildigini-acikladi-mesajlari-paylasti-1058822260.html
Ece Erken, eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Mesajları paylaştı
Ece Erken, eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Mesajları paylaştı
Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve kendisine atılan... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T09:23+0300
2022-07-18T09:23+0300
türkiye
ece erken
şafak mahmutyazıcıoğlu
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Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.Erken, mesajlarla birlikte şu ifadeleri kullandı:“Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal’cik! Sedef’i Acarkent’in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki!“Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok.“Bu arada Acarkent’te nasıl bir güvenlik zafiyeti var ki Sedef A. gidiyor, ‘Ece Erken’in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz’ diyor ve siz veriyorsunuz. Savcılığa ayrı şikayette bulunacağız, sen Celal Efendi kardeşinin karısına sabah 6’da mesaj atacak kadar adamcıksın“Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak’ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece’de mi diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak’a bir dua edin! 40’ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.
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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu

Ece Erken, eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Mesajları paylaştı

09:23 18.07.2022
© DHAEce Erken
Ece Erken - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Sunucu Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve kendisine atılan mesajları sosyal medya üzerinden paylaştı.
Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.
Erken, mesajlarla birlikte şu ifadeleri kullandı:
“Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal’cik! Sedef’i Acarkent’in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki!
“Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok.
“Bu arada Acarkent’te nasıl bir güvenlik zafiyeti var ki Sedef A. gidiyor, ‘Ece Erken’in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz’ diyor ve siz veriyorsunuz. Savcılığa ayrı şikayette bulunacağız, sen Celal Efendi kardeşinin karısına sabah 6’da mesaj atacak kadar adamcıksın
“Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada. Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak’ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece’de mi diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak’a bir dua edin! 40’ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.
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