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https://tr.sputniknews.com/20220718/imamoglu-ibb-bu-yil-75-bin-universiteliye-4-bin-500-tl-geri-odemesiz-katkida-bulunacak-1058852899.html
İmamoğlu: İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 TL geri ödemesiz katkıda bulunacak
İmamoğlu: İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 TL geri ödemesiz katkıda bulunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredisi kullanan öğrenci ve mezunların kredi borçlarına ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz faydalanacak" dedi.Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" tweeti TT oldu.Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür eden' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 75 bin öğrenciye destek vereceklerini açıkladı:
https://tr.sputniknews.com/20220718/kyk-borclari-kararinin-ardindan-kilicdaroglu-eyt-loading-1058843733.html
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İmamoğlu: İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 TL geri ödemesiz katkıda bulunacak

23:14 18.07.2022
© AAÜniversitelerde boş kontenjan
Üniversitelerde boş kontenjan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi. Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür eden' İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 75 bin öğrenciye destek vereceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredisi kullanan öğrenci ve mezunların kredi borçlarına ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz faydalanacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" tweeti TT oldu.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
POLİTİKA
KYK borçları kararının ardından Kılıçdaroğlu: EYT loading...
19:15
Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür eden' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 75 bin öğrenciye destek vereceklerini açıkladı:
"İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL katkıda bulunacak. Faiz yok, enflasyon farkı yok! Çünkü geri ödemesiz. Gençlerin her zaman yanındayız."
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