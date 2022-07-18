https://tr.sputniknews.com/20220718/imamoglu-ibb-bu-yil-75-bin-universiteliye-4-bin-500-tl-geri-odemesiz-katkida-bulunacak-1058852899.html

İmamoğlu: İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 TL geri ödemesiz katkıda bulunacak

İmamoğlu: İBB, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4 bin 500 TL geri ödemesiz katkıda bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisine ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:14+0300

2022-07-18T23:14+0300

2022-07-18T23:14+0300

türkiye

ibb

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ekrem imamoğlu

burs

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredisi kullanan öğrenci ve mezunların kredi borçlarına ilişkin, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz faydalanacak" dedi.Erdoğan'ın açıklamasının ardından Twitter'da "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" tweeti TT oldu.Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür eden' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 75 bin öğrenciye destek vereceklerini açıkladı:

https://tr.sputniknews.com/20220718/kyk-borclari-kararinin-ardindan-kilicdaroglu-eyt-loading-1058843733.html

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ibb, kyk, ekrem imamoğlu, burs