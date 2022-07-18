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https://tr.sputniknews.com/20220718/ingilterede-muhafazakr-parti-liderlik-yarisinda-3-oylama-rishi-sunak-115-oyla-yine-ilk-sirada-1058852224.html
İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderlik yarışında 3. oylama: Rishi Sunak 115 oyla yine ilk sırada
İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderlik yarışında 3. oylama: Rishi Sunak 115 oyla yine ilk sırada
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T22:51+0300
2022-07-18T22:51+0300
dünya
ingiltere
muhafazakar parti
boris johnson
rishi sunak
liz truss
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Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifasıyla başlayan parti liderliği yarışı sürüyor. Oylamanın 3. turunda parti liderliği için en geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elenirken, eski Maliye Bakanı Sunak 115 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday oldu.Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtildi.Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacakLiderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakâr Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.Eski Sağlık Bakanı Javid, liderlik yarışından çekilmiştiEski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/muhafazakar-parti-adaylarinin-ikinci-tv-tartismasinin-icsavasa-donmesinin-ardindan-ucuncusu-iptal-1058843777.html
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ingiltere, muhafazakar parti, boris johnson, rishi sunak, liz truss

İngiltere'de Muhafazakâr Parti liderlik yarışında 3. oylama: Rishi Sunak 115 oyla yine ilk sırada

22:51 18.07.2022
© AP Photo / Tolga AkmenRishi Sunak
Rishi Sunak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Tolga Akmen
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parti milletvekilleri arasında devam eden oylamada adaylardan Rishi Sunak 115 oyla yine ilk sırada yer aldı. En geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elendi.
Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliğinden istifasıyla başlayan parti liderliği yarışı sürüyor. Oylamanın 3. turunda parti liderliği için en geride kalan aday Tom Tugendhat 31 oyla elenirken, eski Maliye Bakanı Sunak 115 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday oldu.

Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71 ve eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiği belirtildi.

Partinin yeni lideri 5 Eylül'de belli olacak

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.
Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakâr Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.
Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

Eski Sağlık Bakanı Javid, liderlik yarışından çekilmişti

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.
Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.

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