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Marmaraereğlisi'nde nüfus 1 milyona çıktı, kumsaldan 483 ton çöp toplandı
Marmaraereğlisi'nde nüfus 1 milyona çıktı, kumsaldan 483 ton çöp toplandı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:03+0300
2022-07-18T18:11+0300
bayram tatili
türkiye
marmaraereğlisi
çöp
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi bayram tatilinde turist akınına uğradı. İstanbul’a yakınlığı ve 32 km uzunluğundaki kumsalı sebebiyle tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu 28 binden 1 milyon nüfusa ulaşınca, tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken; kumsaldan 483 ton çöp toplandı.Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşırken, en güzel temizliğin hiç kirletmeden yapılacağını ifade ederek vatandaşları çevre temizliği konusunda hassas olmaya davet ettiler.Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun ise “Bayram tatili süresi boyunca 28 bin nüfuslu ilçede 1 milyon misafirimizi ağırladık. Onlardan kalan çöpleri toplamak bizlere düştü” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/bodrumdan-uc-gunde-100-bin-arac-cikis-yapti-1058820539.html
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bayram tatili, marmaraereğlisi, çöp

Marmaraereğlisi'nde nüfus 1 milyona çıktı, kumsaldan 483 ton çöp toplandı

18:03 18.07.2022 (güncellendi: 18:11 18.07.2022)
© İHATekirdağ'ın Marmaraereğlisi, tatil, sahil
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, tatil, sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
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Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince kaldırıldı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi bayram tatilinde turist akınına uğradı. İstanbul’a yakınlığı ve 32 km uzunluğundaki kumsalı sebebiyle tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu 28 binden 1 milyon nüfusa ulaşınca, tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken; kumsaldan 483 ton çöp toplandı.
© İHATekirdağ'ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince kaldırıldı.
© İHA
Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşırken, en güzel temizliğin hiç kirletmeden yapılacağını ifade ederek vatandaşları çevre temizliği konusunda hassas olmaya davet ettiler.
Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun ise “Bayram tatili süresi boyunca 28 bin nüfuslu ilçede 1 milyon misafirimizi ağırladık. Onlardan kalan çöpleri toplamak bizlere düştü” dedi.
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