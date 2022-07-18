https://tr.sputniknews.com/20220718/patatese-yeni-zam-boyle-giderse-uretim-yariya-duser-1058824851.html

Patatese yeni zam: 'Böyle giderse üretim yarıya düşer'

Patatese yeni zam: 'Böyle giderse üretim yarıya düşer'

Patates üreticileri, fiyatların artmasının üreticiye herhangi bir faydasının olmadığını belirterek artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin yarı yarıya... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T11:37+0300

2022-07-18T11:37+0300

2022-07-18T11:37+0300

türkiye

patates

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055859932_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fc03f88f82ae571e701bce3ef83cb7b4.jpg

Gübre ve akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan patates üreticisi, patateste fiyatların artacağı uyarısında bulundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de üreticiler ile görüştü.Ziyarette patates üreticisinin sorunlarını anlatan çiftçi Fikret Yıldız, patateste fiyat artışının süreceğine dikkat çekerek, “Tarlam var ancak girdi maliyetinde artışlar nedeniyle bir bölümünü ekebildim. Böyle giderse patates üretimi yarı yarıya düşer. Fiyatlar daha da artar” dedi.Sözcü'de yer alan habere göre çiftçi Yıldız, “Bu yıl tarlamızın yarısını ekemedik. Maliyetler çok arttı. Ektiğimiz kısma attığımız gübreyi de çok az atabildik, 3'te 1 oranına düşürdük. Ben bu yılki gibi sorun bugüne kadar hiç yaşamadım. Geçen yıl traktörün deposu 500 liraya dolarken şimdi 2 bin 500'e doluyor. Böyle giderse tüketici de perişan olur” dedi.CHP’li Gürer nüfusun 20 milyon arttığını ancak patates üretiminin 1 milyon tona yakın azaldığını ve ekim sahalarının da daraldığını belirterek “Böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları da daha da artacak” diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patates, zam