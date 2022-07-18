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Patatese yeni zam: 'Böyle giderse üretim yarıya düşer'
Patatese yeni zam: 'Böyle giderse üretim yarıya düşer'
Patates üreticileri, fiyatların artmasının üreticiye herhangi bir faydasının olmadığını belirterek artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin yarı yarıya... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T11:37+0300
2022-07-18T11:37+0300
türkiye
patates
zam
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Gübre ve akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan patates üreticisi, patateste fiyatların artacağı uyarısında bulundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de üreticiler ile görüştü.Ziyarette patates üreticisinin sorunlarını anlatan çiftçi Fikret Yıldız, patateste fiyat artışının süreceğine dikkat çekerek, “Tarlam var ancak girdi maliyetinde artışlar nedeniyle bir bölümünü ekebildim. Böyle giderse patates üretimi yarı yarıya düşer. Fiyatlar daha da artar” dedi.Sözcü'de yer alan habere göre çiftçi Yıldız, “Bu yıl tarlamızın yarısını ekemedik. Maliyetler çok arttı. Ektiğimiz kısma attığımız gübreyi de çok az atabildik, 3'te 1 oranına düşürdük. Ben bu yılki gibi sorun bugüne kadar hiç yaşamadım. Geçen yıl traktörün deposu 500 liraya dolarken şimdi 2 bin 500'e doluyor. Böyle giderse tüketici de perişan olur” dedi.CHP’li Gürer nüfusun 20 milyon arttığını ancak patates üretiminin 1 milyon tona yakın azaldığını ve ekim sahalarının da daraldığını belirterek “Böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları da daha da artacak” diye konuştu.
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patates, zam

Patatese yeni zam: 'Böyle giderse üretim yarıya düşer'

11:37 18.07.2022
© AAPatates
Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
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Patates üreticileri, fiyatların artmasının üreticiye herhangi bir faydasının olmadığını belirterek artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin yarı yarıya düşebileceği belirtti.
Gübre ve akaryakıt fiyatları nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan patates üreticisi, patateste fiyatların artacağı uyarısında bulundu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de üreticiler ile görüştü.
Ziyarette patates üreticisinin sorunlarını anlatan çiftçi Fikret Yıldız, patateste fiyat artışının süreceğine dikkat çekerek, “Tarlam var ancak girdi maliyetinde artışlar nedeniyle bir bölümünü ekebildim. Böyle giderse patates üretimi yarı yarıya düşer. Fiyatlar daha da artar” dedi.
Sözcü'de yer alan habere göre çiftçi Yıldız, “Bu yıl tarlamızın yarısını ekemedik. Maliyetler çok arttı. Ektiğimiz kısma attığımız gübreyi de çok az atabildik, 3'te 1 oranına düşürdük. Ben bu yılki gibi sorun bugüne kadar hiç yaşamadım. Geçen yıl traktörün deposu 500 liraya dolarken şimdi 2 bin 500'e doluyor. Böyle giderse tüketici de perişan olur” dedi.
CHP’li Gürer nüfusun 20 milyon arttığını ancak patates üretiminin 1 milyon tona yakın azaldığını ve ekim sahalarının da daraldığını belirterek “Böyle giderse patates üretiminin düşmesi ile patates fiyatları da daha da artacak” diye konuştu.
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