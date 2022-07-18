https://tr.sputniknews.com/20220718/sadrdan-malikiye-ya-siyasetten-uzak-dur-ya-da-yargiya-teslim-ol-1058853729.html

Sadr'dan Maliki'ye: 'Ya siyasetten uzak dur ya da yargıya teslim ol'

Sadr'dan Maliki'ye: 'Ya siyasetten uzak dur ya da yargıya teslim ol'

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye "siyasi işlerden uzak durması" ya da "yargıya teslim olması" tavsiyesinde... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:19+0300

2022-07-18T23:19+0300

2022-07-18T23:23+0300

dünya

irak

sadr

mukteda el-sadr

sadr hareketi

nuri el maliki

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Sadr, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Maliki liderliğindeki Dava Partisi'nin "Iraklıları öldürme" ve "İsrail için çalışma" yönündeki suçlamalarına cevap verdi."(Maliki'ye) Siyasi işlerden el çekmesini ya da yolsuzluk yapıp kendisine sığınanlarla birlikte yargıya teslim olmasını tavsiye ediyorum" ifadesini kullanan Sadr, "Sadr ailesine bağlı Dava Partisi'nin" böyle suçlamalar yöneltmesinden şaşkınlık duyduğunu aktardı.Sadr, Dava Partisi ile müttefik tüm siyasi oluşumlara ve Maliki aşiretinin önde gelen isimlerine bu suçlamaları ortak bir şekilde kınama çağrısı yaptı.Yurt dışında yaşayan Iraklı aktivist Ali Fadıl, Twitter hesabından Nuri el-Maliki'yle ilişkilendirilen ve Sadr için "hırsız ve katil" ifadelerinin kullanıldığı ses kayıtları yayımlamıştı.Maliki ise söz konusu kayıtların sahte olduğu yönünde açıklama yapmıştı.Ali Fadıl, "Maliki ile diğerleri arasında bir saatlik bir görüşme" olduğunu belirttiği kaydın, nasıl elde edildiğini veya kaynağını açıklamamıştı.Birbirlerini "düşman" olarak gören iki Şii lider arasında siyasi gelişmeler nedeniyle anlaşmazlıklar yaşanıyor.Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de Şii-Şii anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı. Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli. Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek.

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irak, sadr, mukteda el-sadr, sadr hareketi, nuri el maliki