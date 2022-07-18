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Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir otelde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek yaşamını... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T05:05+0300
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şişli
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Şişli’de bulunan bir otelde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yüksekten düşmüş bir vaziyette kaldığı otelde ölü bulundu.Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.
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şişli, yabancı uyruklu, kadın

Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

05:05 18.07.2022 (güncellendi: 05:19 18.07.2022)
© İHAŞişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti
Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
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Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir otelde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Şişli’de bulunan bir otelde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yüksekten düşmüş bir vaziyette kaldığı otelde ölü bulundu.
Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.
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