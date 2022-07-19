https://tr.sputniknews.com/20220719/adana-belediye-baskani-karalardan-esprili-kombin-paylasimi-1058885645.html
Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı
Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin Adana Havalimanı'ndan çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "2022... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:46+0300
2022-07-19T16:46+0300
2022-07-19T16:46+0300
yaşam
zeydan karalar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043345132_3:0:1237:694_1920x0_80_0_0_41676b4093f88fd26a36b79661363840.jpg
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının "Konum ve kombin halis mi?" paylaşımını alıntılayan Karalar, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" diye yazdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043345132_157:0:1082:694_1920x0_80_0_0_8c0c65bc1d24497f31af47fb6db8e153.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeydan karalar
Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı
Abone ol
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin Adana Havalimanı'ndan çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" esprili şekilde paylaşımda bulundu.
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının "Konum ve kombin halis mi?" paylaşımını alıntılayan Karalar, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" diye yazdı.