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Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı
Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin Adana Havalimanı'ndan çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "2022... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
zeydan karalar
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Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının "Konum ve kombin halis mi?" paylaşımını alıntılayan Karalar, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" diye yazdı.
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Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı

16:46 19.07.2022
© AAZeydan Karalar
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin Adana Havalimanı'ndan çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" esprili şekilde paylaşımda bulundu.
Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının "Konum ve kombin halis mi?" paylaşımını alıntılayan Karalar, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" diye yazdı.
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