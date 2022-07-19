https://tr.sputniknews.com/20220719/adana-belediye-baskani-karalardan-esprili-kombin-paylasimi-1058885645.html

Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı

Adana Belediye Başkanı Karalar'dan esprili 'kombin' paylaşımı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bir çiftin Adana Havalimanı'ndan çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada gündem olmasına ilişkin olarak, "2022... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T16:46+0300

2022-07-19T16:46+0300

2022-07-19T16:46+0300

yaşam

zeydan karalar

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Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının "Konum ve kombin halis mi?" paylaşımını alıntılayan Karalar, "2022 İlkbahar-Yaz 'Adana Havalimanı Adana'ya çok yakışıyor, kapatılamaz' kombini" diye yazdı.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zeydan karalar