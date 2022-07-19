https://tr.sputniknews.com/20220719/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-canikli-kilicdaroglu-hakkinda-manevi-tazminat-davasi-acti-1058899445.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açtı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 750 bin TL manevi tazminat davası açtı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T21:46+0300

2022-07-19T21:46+0300

2022-07-19T21:50+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

nurettin canikli

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Canikli'nin avukatı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın'a sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 28 Haziran'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ve 30 Haziran'da bir gazeteye verdiği röportajda, Nurettin Canikli'ye yönelik hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi.Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturma ve kamu davası açılması talep edildi.Ayrıca Canikli, aynı açıklamalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 750 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, nurettin canikli