https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-kocadan-bolu-aciklamasi-10-kisi-yogun-bakimda-1058900910.html

Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda

Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan rahatsızlanan kişilerden 10'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T22:26+0300

2022-07-19T22:26+0300

2022-07-19T22:26+0300

türkiye

fahrettin koca

bolu

içme suyu

zehirlenme

hastane

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Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı.'10 kişi yoğun bakımda'Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220719/saglik-bakani-koca-vaka-sayisi-40-kat-hastane-yuku-ise-3-kat-artti-1058864919.html

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fahrettin koca, bolu, içme suyu, zehirlenme, hastane