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Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda
Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan rahatsızlanan kişilerden 10'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:26+0300
2022-07-19T22:26+0300
türkiye
fahrettin koca
bolu
içme suyu
zehirlenme
hastane
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Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı.'10 kişi yoğun bakımda'Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220719/saglik-bakani-koca-vaka-sayisi-40-kat-hastane-yuku-ise-3-kat-artti-1058864919.html
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fahrettin koca, bolu, içme suyu, zehirlenme, hastane

Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda

22:26 19.07.2022
© İHA / SAMET DOĞRUSağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© İHA / SAMET DOĞRU
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan rahatsızlanan kişilerden 10'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı.

'10 kişi yoğun bakımda'

Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
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Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 40 kat, hastane yükü ise 3 kat arttı
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