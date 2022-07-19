https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-kocadan-bolu-aciklamasi-10-kisi-yogun-bakimda-1058900910.html
Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda
Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan rahatsızlanan kişilerden 10'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T22:26+0300
2022-07-19T22:26+0300
2022-07-19T22:26+0300
türkiye
fahrettin koca
bolu
içme suyu
zehirlenme
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_172d904f40d376146f7d06d74dbf9513.jpg
Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı.'10 kişi yoğun bakımda'Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220719/saglik-bakani-koca-vaka-sayisi-40-kat-hastane-yuku-ise-3-kat-artti-1058864919.html
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055653813_130:0:1870:1305_1920x0_80_0_0_fea1513f7c0bbe1fd0d5e6b49b26c57a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahrettin koca, bolu, içme suyu, zehirlenme, hastane
Bakan Koca’dan Bolu açıklaması: 10 kişi yoğun bakımda
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan rahatsızlanan kişilerden 10'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı.
'10 kişi yoğun bakımda'
Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.