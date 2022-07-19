Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220719/durakta-bekleyen-kadina-cinsel-organini-gosteren-kisi-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1058871522.html
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
İstanbul'da otobüs durağında bekleyen kadının yanına gelen kişi, cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T12:23+0300
2022-07-19T12:23+0300
türkiye
istanbul
arnavutköy
gözaltı
taciz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058871789_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_9a77b9487c88520e2c64f68b9a4dd57e.jpg
İstanbul Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren şüpheli gözaltının ardından serbest bırakıldı.Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu.Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan eski polis M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türkiye
istanbul
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058871789_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_64268a089cb88882240c30e6cc3df196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, arnavutköy, gözaltı, taciz

Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı

12:23 19.07.2022
© FotoğrafDurakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Fotoğraf
Abone olTelegram
İstanbul'da otobüs durağında bekleyen kadının yanına gelen kişi, cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.
İstanbul Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren şüpheli gözaltının ardından serbest bırakıldı.
Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.
Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.
Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.
Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu.
Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan eski polis M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала