https://tr.sputniknews.com/20220719/durakta-bekleyen-kadina-cinsel-organini-gosteren-kisi-gozaltina-alindiktan-sonra-serbest-birakildi-1058871522.html
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
İstanbul'da otobüs durağında bekleyen kadının yanına gelen kişi, cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T12:23+0300
2022-07-19T12:23+0300
2022-07-19T12:23+0300
türkiye
istanbul
arnavutköy
gözaltı
taciz
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İstanbul Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren şüpheli gözaltının ardından serbest bırakıldı.Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu.Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.Gözaltına alınan eski polis M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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istanbul, arnavutköy, gözaltı, taciz
Durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren kişi, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı
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İstanbul'da otobüs durağında bekleyen kadının yanına gelen kişi, cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı belirtildi.
İstanbul Arnavutköy'de durakta bekleyen kadına cinsel organını gösteren şüpheli gözaltının ardından serbest bırakıldı.
Haraççı Mahallesi, Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi'nde 16 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde işe gitmek için caddedeki otobüs durağında bekleyen kadının yanına bir kişi geldi.
Bir süre durakta bekleyen kişi, cinsel organını kadına gösterdi.
Cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken kadın, hızla uzaklaştı.
Görüntülerle polise giden kadın şikayetçi oldu.
Polis yaptığı çalışmalar sonucu şüphelinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle bir süre tutuklu kalan ve meslekten ihraç edilen M.A. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan eski polis M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.