https://tr.sputniknews.com/20220719/ekonomist-erbas-faizi-artirimi-ekonomik-gostergelerle-desteklenmiyorsa-etkisi-sinirli-kalabilir-1058876847.html

Ekonomist Erbaş: Faizi artırımı ekonomik göstergelerle desteklenmiyorsa etkisi sınırlı kalabilir

Ekonomist Erbaş: Faizi artırımı ekonomik göstergelerle desteklenmiyorsa etkisi sınırlı kalabilir

Ekonomist Erbaş, faiz artırımının ekonomiye etkisi konusunda “Faizi oransal arttırdığımızda ana etken görmüyorum. Bir paket gibi düşünmemiz lazımdır. Yanındaki... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:38+0300

2022-07-19T13:38+0300

2022-07-19T13:38+0300

seyir hali

radyo

merkez bankası

faiz

kur korumalı tl mevduat

ekonomi

enflasyon

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Ekonomist Erbaş: Faizi artırımı ekonomik göstergelerle desteklenmiyorsa etkisi sınırlı kalabilir 19.07.2022 SEYİR HALİ

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, dünya merkez bankalarının faiz kararlarını ve faiz artırımının ekonomi ve kuru nasıl etkileyebileceğini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Erbaş, Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararı konusunda “Rusya, Çin, Japonya ve bizi de dahil edebileceğimiz bir grup var. Avrupa Merkez Bankası, Perşembe günü en azından bir faiz artışıyla, faiz arttıran merkez bankaları grubuna katılacak gibi görünüyor. Bizim merkez bankamız hala mümkün olduğu kadar genişlemeci, daha düşük faiz oranı, enflasyon ile para politikası haricinde adımlarla mücadele yönünde devam edeceğini düşünüyoruz. Piyasa yüzde 14’te kalacağı konusunda hemfikirdir. Yeniden indirme patikasına girme fırsatı yakalamamız sene sonuna kadar biraz zor olacak gibi duruyor. Ekonomik ihtiyadi tedbirler yani para politikası dışındaki tedbirlerden bahsedip belki toplantı sonrasında birkaç adımı hazineden ya da Merkez Bankası’ndan o anlamda görebileceğimiz 3-4 gün geçirebiliriz” öngörüsünde bulundu.‘Söylemin ve psikolojinin faizden çok daha önemli olduğu bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum’Faizin tek başına ana etken olmadığını belirten Erbaş, olası bir faiz artırımının diğer ekonomik göstergeler ile desteklenmeden etkili olamayacağını “Faizi oransal olarak arttırdığımızda ana etken olarak görmüyorum. Bunu bir paket gibi düşünmemiz lazımdır. Faizi arttırırsınız ama bunu arttırırken yanındaki ekonomik göstergeleriniz bunu desteklemiyorsa bunun etkisi çok sınırlı kalabilir. Burada amaç faizi artırmak ya da düşürmek değil. Genel olarak sizin ülke ekonominizi içeriye ve dışarıya nasıl gösterdiğiniz ile ilgili bir durumdur. Bugünkü ortamda aynı kur korumalı mevduat açıklamasına benzer herhangi bir şey değişmiyorsa ülkede sadece kurda belli bir aşağı yönlü hareket görürsünüz. Daha sonra tekrar yukarı doğru tepkisini görürsünüz. Çok değişen bir şey olmaz. Söylemin ve psikolojinin faizden çok daha önemli olduğu bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum” diye belirtti.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, merkez bankası, faiz, kur korumalı tl mevduat, ekonomi, enflasyon, аудио