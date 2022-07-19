https://tr.sputniknews.com/20220719/eskisehirde-suya-yuzde-40-zam-teklifi-reddedildi-1058877901.html

Eskişehir'de suya yüzde 40 zam teklifi reddedildi

Eskişehir'de suya yüzde 40 zam teklifi reddedildi

ESKİ Genel Müdürlüğü’nün suya yüzde 40 zam teklifi Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T13:57+0300

2022-07-19T13:57+0300

2022-07-19T14:04+0300

eskişehir

ekonomi

su

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052706997_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f0c4398649f7ef8111b9eb86b2e006db.jpg

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan Meclis toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. Zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların en temel ihtiyaçlarından biri olan şehir şebekesinden akan suya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yüzde 40 zam yapılması isteğiyle ESKİ'nin öneride bulunduğunu söyledi.ESKİ'nin zam önerisinin AK Parti grubunun, bazı meclis üyelerinin ve belediye başkanlarının da oylarıyla reddedildiğini vurgulayan Çalışkan, şöyle konuştu:‘Zam yapılmamasına imkan sağlayan meclis üyelerine teşekkür ediyorum’Çalışkan, ESKİ'nin özellikle son 3 yıldır Büyükşehir Belediyesine kardan kaynaklı para aktardığını anımsatarak, "ESKİ Genel Müdürlüğünün karlı bir kuruluş olduğu, zarar etmediği, toplumun özellikle Eskişehirli hemşerilerimizin menfaati için hareket etmesi gerektiği açık. Çünkü belediyeler sadece ticari işler yapmazlar, sosyal sorumluluklarından kaynaklanan sebeple halka her alanda ulaşma ve destek verme zorunlulukları vardır. Su da bunların en temel ögelerinden biridir. Büyükşehir belediyesinde ret oyuyla suya zam yapılmamasına imkan sağlayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220704/canakkalede-su-fiyatlarina-yuzde-35-zam-1058304164.html

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eskişehir, su, zam