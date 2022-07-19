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Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı
Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı
Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T02:10+0300
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türkiye
düden şelalesi
göl
martı
gölet
ölüm
inceleme
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Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210707/kucukcekmece-golunde-balik-olumlerinden-sonra-marti-olumleri-1044906124.html
türkiye
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düden şelalesi, göl, martı, gölet, ölüm, inceleme

Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı

02:10 19.07.2022
© AAKonya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor.
Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor.
Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.
Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri
7 Temmuz 2021, 09:45
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