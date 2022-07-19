https://tr.sputniknews.com/20220719/konyada-toplu-marti-olumleri-inceleme-baslatildi--1058858830.html
Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı
Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı
Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T02:10+0300
2022-07-19T02:10+0300
2022-07-19T02:10+0300
türkiye
düden şelalesi
göl
martı
gölet
ölüm
inceleme
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Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210707/kucukcekmece-golunde-balik-olumlerinden-sonra-marti-olumleri-1044906124.html
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düden şelalesi, göl, martı, gölet, ölüm, inceleme
Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı
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Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor.
Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Özel Çevre Koruma Sahası statüsünde bulunan gölette, toplu halde yüzlerce ölü martı bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, 500 civarında ince gagalı ve karabaş türü martının öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemelerde ölen kuşlarda ateşli silah izine rastlamayan ekipler, ölümlerin zehirlenme ya da hastalık gibi başka bir nedenle olup olmadığının araştırılması için ölü martı numuneleri alarak Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim etti.
Enstitüdeki araştırma sonucuna göre ölümlerin sebebinin belli olacağı ve buna göre de işlem yapılacağı kaydedildi.