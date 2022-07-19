https://tr.sputniknews.com/20220719/mehmet-topal-futbolculuk-kariyerini-sonlandirdi-1058871034.html
Mehmet Topal, futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Mehmet Topal, futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T12:07+0300
2022-07-19T12:07+0300
2022-07-19T12:07+0300
spor
mehmet topal
futbol
futbolcu
beşiktaş
fenerbahçe
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Mehmet Topal, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarımın gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım" ifadeleriyle başladığı açıklamasında, şunları kaydetti:
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mehmet topal, futbol, futbolcu, beşiktaş, fenerbahçe
Mehmet Topal, futbolculuk kariyerini sonlandırdı
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Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen milli futbolcu Mehmet Topal, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Mehmet Topal, "20 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarımın gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım" ifadeleriyle başladığı açıklamasında, şunları kaydetti:
"Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim, en azından böyle olduğunu umut ediyorum. Ben Mehmet Topal; yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan medya mensuplarına, her daim yanımda olan canım aileme, dostlarıma ve bana destek veren herkese binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşça kalın."