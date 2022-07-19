https://tr.sputniknews.com/20220719/nesli-tehlike-altindaki-vasak-tuncelide-bir-is-yerine-girdi-1058896856.html
Nesli tehlike altındaki vaşak Tunceli'de bir iş yerine girdi
Nesli tehlike altındaki vaşak Tunceli'de bir iş yerine girdi
Tunceli'de sürücü kursu merkezine giren nesli tükenme tehlikesindeki vaşak yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Binada bir süre gezinen vaşak, daha sonra... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T20:49+0300
2022-07-19T20:49+0300
2022-07-19T20:51+0300
türkiye
vaşak
tunceli
sürücü
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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli’de bir sürücü kursu binasına girdi.Moğultay Mahallesi'ndeki özel bir sürücü kursu merkezine sabah saatlerinde vaşak yavrusu girdi.Bunun üzerine merkezde çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerine bilgi verdi.Sürücü kursu içerisinde bir süre gezinen yavru vaşak, daha sonra kapıdan kaçarak gözden kayboldu.DKMP personeli vaşağa zarar gelmemesi için il merkezinde arama çalışması başlattı.
türkiye
tunceli
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vaşak, tunceli, sürücü
Nesli tehlike altındaki vaşak Tunceli'de bir iş yerine girdi
20:49 19.07.2022 (güncellendi: 20:51 19.07.2022) Abone ol
Tunceli'de sürücü kursu merkezine giren nesli tükenme tehlikesindeki vaşak yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Binada bir süre gezinen vaşak, daha sonra dışarı çıkıp gözden kayboldu
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli’de bir sürücü kursu binasına girdi.
Moğultay Mahallesi'ndeki özel bir sürücü kursu merkezine sabah saatlerinde vaşak yavrusu girdi.
Bunun üzerine merkezde çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerine bilgi verdi.
Sürücü kursu içerisinde bir süre gezinen yavru vaşak, daha sonra kapıdan kaçarak gözden kayboldu.
DKMP personeli vaşağa zarar gelmemesi için il merkezinde arama çalışması başlattı.