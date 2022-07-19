https://tr.sputniknews.com/20220719/nesli-tehlike-altindaki-vasak-tuncelide-bir-is-yerine-girdi-1058896856.html

Nesli tehlike altındaki vaşak Tunceli'de bir iş yerine girdi

Nesli tehlike altındaki vaşak Tunceli'de bir iş yerine girdi

Tunceli'de sürücü kursu merkezine giren nesli tükenme tehlikesindeki vaşak yavrusu cep telefonuyla görüntülendi. Binada bir süre gezinen vaşak, daha sonra... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T20:49+0300

2022-07-19T20:49+0300

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türkiye

vaşak

tunceli

sürücü

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Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli’de bir sürücü kursu binasına girdi.Moğultay Mahallesi'ndeki özel bir sürücü kursu merkezine sabah saatlerinde vaşak yavrusu girdi.Bunun üzerine merkezde çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerine bilgi verdi.Sürücü kursu içerisinde bir süre gezinen yavru vaşak, daha sonra kapıdan kaçarak gözden kayboldu.DKMP personeli vaşağa zarar gelmemesi için il merkezinde arama çalışması başlattı.

türkiye

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vaşak, tunceli, sürücü