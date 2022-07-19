https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-uclu-zirve-basladi-1058896999.html

Tahran'da üçlü zirve başladı

Tahran'da üçlü zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla üçlü zirve başladı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T20:54+0300

2022-07-19T20:54+0300

2022-07-19T21:12+0300

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Tahran'da gerçekleşen üçlü zirvesinin açılış toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir sonraki Astana formatındaki zirvenin Rusya'da yapılması gerektiğini söyledi.Putin, "Üçlü görüşmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

son dakika