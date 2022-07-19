https://tr.sputniknews.com/20220719/tahranda-uclu-zirve-basladi-1058896999.html
Tahran'da üçlü zirve başladı
Tahran'da üçlü zirve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla üçlü zirve başladı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T20:54+0300
2022-07-19T20:54+0300
2022-07-19T21:12+0300
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Tahran'da gerçekleşen üçlü zirvesinin açılış toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir sonraki Astana formatındaki zirvenin Rusya'da yapılması gerektiğini söyledi.Putin, "Üçlü görüşmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.
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Tahran'da üçlü zirve başladı
20:54 19.07.2022 (güncellendi: 21:12 19.07.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla üçlü zirve başladı.
Tahran'da gerçekleşen üçlü zirvesinin açılış toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir sonraki Astana formatındaki zirvenin Rusya'da yapılması gerektiğini söyledi.
Putin, "Üçlü görüşmelerin ilerlemesi de çok önemli. Suriye konusundaki diyaloglarımızla, Suriye halkının kendi inisiyatifiyle karar almasını sağlamamız lazım" ifadelerini kullandı.