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https://tr.sputniknews.com/20220720/aaya-konusan-guvenlik-kaynaklari-zaho-iddialarini-yalanladi-dezenformasyon-1058949513.html
AA'ya konuşan güvenlik kaynakları Zaho iddialarını yalanladı: Dezenformasyon
AA'ya konuşan güvenlik kaynakları Zaho iddialarını yalanladı: Dezenformasyon
Anadolu Ajansı'na (AA) açıklama yapan güvenlik kaynakları, Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili dolaşıma sokulan... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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zaho
anadolu ajansı
kuzey irak
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Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili bazı medyada yer alan iddialar TSK'nin güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.Anadolu Ajansı'nın da servis ettiği haberlerde şu ifadeler yer aldı:Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti.Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, 'Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.
türkiye
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zaho, anadolu ajansı, kuzey irak, pkk, pkk/kck

AA'ya konuşan güvenlik kaynakları Zaho iddialarını yalanladı: Dezenformasyon

21:56 20.07.2022 (güncellendi: 23:17 20.07.2022)
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© DHA
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Anadolu Ajansı'na (AA) açıklama yapan güvenlik kaynakları, Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili dolaşıma sokulan haberlerde 'TSK’nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü' iddiasını yalanlayarak, söz konusu haberlerin 'dezenformasyon' olduğunu vruguladı.
Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili bazı medyada yer alan iddialar TSK'nin güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.
Anadolu Ajansı'nın da servis ettiği haberlerde şu ifadeler yer aldı:
Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.
Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti.
Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, 'Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.
Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.
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