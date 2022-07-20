https://tr.sputniknews.com/20220720/bakan-donmez-akkuyu-nukleer-guc-santralinde-dorduncu-reaktorun-temelini-yarin-atacagiz-1058943907.html

Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız

Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelinin yarın atılacağını açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T21:08+0300

2022-07-20T21:08+0300

2022-07-20T21:13+0300

fatih dönmez

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053714374_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_31bfca2f8b6640b56c6000986b238efe.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini 21 Temmuz Perşembe günü atacaklarını bildirdi.Bakan yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin enerjisi Akkuyu’dan yükselmeye devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih dönmez, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)