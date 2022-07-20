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Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız
Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelinin yarın atılacağını açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:08+0300
2022-07-20T21:13+0300
fatih dönmez
akkuyu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini 21 Temmuz Perşembe günü atacaklarını bildirdi.Bakan yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin enerjisi Akkuyu’dan yükselmeye devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız" ifadelerini kullandı.
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fatih dönmez, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız

21:08 20.07.2022 (güncellendi: 21:13 20.07.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelinin yarın atılacağını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez sosyal medyadan yaptığı videolu açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini 21 Temmuz Perşembe günü atacaklarını bildirdi.
Bakan yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin enerjisi Akkuyu’dan yükselmeye devam edecek. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dördüncü reaktörün temelini yarın atacağız" ifadelerini kullandı.
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