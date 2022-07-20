https://tr.sputniknews.com/20220720/borclunun-esini-arayan-firmaya-50-bin-lira-ceza-1058913924.html

Borçlunun eşini arayan firmaya 50 bin lira ceza

Borçlunun eşini arayan firmaya 50 bin lira ceza

Bir vatandaşın telekomünikasyon şirketine olan borcu sebebiyle eşi ve kardeşinin alacaklı şirket tarafından aranması, Kişisel Verileri Koruma Kurumunu (KVKK)... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T07:54+0300

2022-07-20T07:54+0300

2022-07-20T08:17+0300

türkiye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

borç

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Şikayet dilekçesine göre borçlu kişinin eşi ve kardeşine şirket tarafından SMS gönderildi. Mesajda, borcun süresinin dolacağı ve ödenmemesi hâlinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi.Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek, şirkete dilekçe yazdı. Kendisine yazılı cevap vermeyen firma, dolaylı yollardan eşini ve kardeşinin numarasını buldu, arayarak durumu sordu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, KVKK, firmaya 50 bin lira idari ceza uyguladı. Ayrıca, borçlu kişinin iletişim bilgilerinin sisteme otomatik olarak kaydedilmesi uygulamasına son verildi.

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kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), borç