https://tr.sputniknews.com/20220720/dogal-sit-alanlarini-korumaya-yonelik-ilke-karari-resmi-gazetede-1058928514.html
Doğal sit alanlarını korumaya yönelik ilke kararı Resmi Gazete'de
Doğal sit alanlarını korumaya yönelik ilke kararı Resmi Gazete'de
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, doğal sit alanlarını korumaya yönelik ilke kararında güncelleme yapılarak, kesin korunacak hassas alanlara... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T14:06+0300
2022-07-20T14:06+0300
2022-07-20T14:06+0300
türkiye
sit alanı
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Bakanlıkça hazırlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıktan alınan bilgiye göre, kararda kesin korunacak hassas alanlar, "Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları" olarak tanımlandı.Karara göre, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartı ile bazı faaliyetlere izin verilebilecek.Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde ve kesin korunacak hassas alan ilanından önceki mevcut yol güzergahının kullanılması koşuluyla "atık su, içme suyu, doğal gaz, elektrik ve iletişim hattı" yapılabilecek.Ayrıca "Kesin Korunacak Hassas Alan" tescilinden önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam eden bir altyapı uygulaması veya tesisi varsa mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşuluyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla süre uzatımına izin verilebilecek.
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sit alanı, resmi gazete
Doğal sit alanlarını korumaya yönelik ilke kararı Resmi Gazete'de
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, doğal sit alanlarını korumaya yönelik ilke kararında güncelleme yapılarak, kesin korunacak hassas alanlara ilişkin düzenlemelere gidildi.
Bakanlıkça hazırlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, kararda kesin korunacak hassas alanlar, "Ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topoğrafya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken, Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları" olarak tanımlandı.
Karara göre, Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, koşulları, kapsamı ve süresi belirlenmek şartı ile bazı faaliyetlere izin verilebilecek.
Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde ve kesin korunacak hassas alan ilanından önceki mevcut yol güzergahının kullanılması koşuluyla "atık su, içme suyu, doğal gaz, elektrik ve iletişim hattı" yapılabilecek.
Ayrıca "Kesin Korunacak Hassas Alan" tescilinden önce mevzuata uygun olarak yapılmış ve faaliyeti devam eden bir altyapı uygulaması veya tesisi varsa mevcut uygulamaya veya tesise ilişkin ilave bir hat, yapı ya da benzeri yeni bir düzenleme yapılmaması koşuluyla söz konusu mevcut uygulamalara yönelik asgari düzeyde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla süre uzatımına izin verilebilecek.