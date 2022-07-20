https://tr.sputniknews.com/20220720/eski-genelkurmay-istihbarat-daire-baskani-pekin-abdnin-sartli-f-16-satisi-kabul-edilmemeli-1058934737.html

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: ABD'nin şartlı F-16 satışı kabul edilmemeli

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Pekin: ABD'nin şartlı F-16 satışı kabul edilmemeli

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “Bu şart kabul edilemez. Bu şart bağımsız bir devlete hakarettir, bağımsız bir devletin halkını... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T16:17+0300

2022-07-20T16:17+0300

2022-07-20T16:21+0300

genelkurmay

ismail hakkı pekin

ismet özçelik

tahran zirvesi

astana süreci

ibrahim anlaşmaları

iran

rusya

türkiye

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/14/1058934591_92:0:1920:1028_1920x0_80_0_0_507f32875525bc68aa4e1cd549e73f05.png

19.07.2022 Ankara Farkı İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin konuk oldu.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olan Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’den F-16 alımı, Tahran Zirvesi ve dünyada gelişmeye başlayan güç dengelerini değerlendirdi.‘Türkiye Fırat’ın doğusuna müdahale edemeyecek mi?’ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye F-16 satışını ‘ABD’nin ulusal çıkarlarına aykırı olmama ve Yunanistan hava sahasını ihlal etmeme’ şartına bağlaması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekin, “ABD’nin ulusal çıkarları nedir? Mesela Suriye’nin güneyinde ya da Fırat’ın kuzeydoğusunda bir garnizon devleti kurmak Türkiye’ye karşı olursa bu Amerikan çıkarlarına aykırı mıdır Türkiye müdahale ederse? Yunanistan adaları silahlandırıyor, ne yapacağız o zaman? 152 tane ada var şu anda aidiyeti Yunanistan’a verilmeyen, bunların üzerinden geçtiğiniz zaman Yunanistan hava sahası mı ilan ediliyor? Bu şart kabul edilemez, böyle bir şey olmaz. Bu şart bağımsız bir devlete hakarettir, bağımsız bir devletin halkını, hükümetini aşağılamaktır. Bana göre böyle bir şeyin akla bile getirilmemesi lazım. Böyle bir şart koyuyorlarsa F-16 almamıza gerek yok. Biz F-16’lar olmayınca ölmeyiz, ona göre tedbir alırız. Her yerden uçak alabiliriz, elimizdekileri de kullanabiliriz” şeklinde konuştu.‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimse böyle bir şeyin altına imza atmaz’ABD’nin amacının Yunanistan’ı güçlendirerek Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri'ni imha etmek, bunun yanında Türkiye’yi Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarından vazgeçirmek olduğunun altını çizen Pekin, şunları söyledi:‘Bölgede gözü olan devletlere bir gözdağı’Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenen ‘Astana Formatında 7. Üçlü Zirve Toplantısı’ ile Astana Süreci’nin yeniden canlandırıldığını söyleyen Pekin, “Astana süreci vasıtasıyla tekrar Türkiye, Rusya ve İran belki Suriye’yi de, Irak’ı da yanlarına almak suretiyle bu bölgede yapılacak bir harekatın, bu bölgeyle ilgili alınacak tasarrufların, bu bölgede önümüzdeki dönemde görülecek olan gelişmelerin bir hesabını yapıyorlar ve nasıl hareket edecekleri konusunda ortak bir fikir beyan ediyorlar. Bu bakımdan ben çok önemli olduğunu değerlendiriyorum, bu aynı zamanda hem İsrail’e hem bölgede gözü olan ya da bölgede gücü olan Amerika dahil olmak üzere diğer devletlere bir gözdağı ya da bir gelişme diye değerlendiriyorum. Eğer bu 3 ülke Suriye ile beraber bu işi toparlayabilirse bu bizim hem Kıbrıs’ta hem Doğu Akdeniz’de hem de Ege’de çok yararımıza olacak bir konu. Rusya ile de ilişkilerimiz böyle gelişmiş olacak. Bu arada unutmayalım İran’ın başka problemleri de var. Yani bu nükleer yeteneklerin kazanılması konusuyla ilgili görüşmeler devam ediyor, bu da çok önemli. İran da buradan güç alacak, Rusya da buradan güç alacak. Dolayısıyla Türkiye’nin de gerçekten güçlenerek buradan çıkacağını değerlendiriyorum” dedi.‘Astana zirvesi bir ittifaka dönüşebilir’Oluşabilecek bir ittifakın bölgede denge unsuru yaratacağını dile getiren Pekin, dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin de ortak çalışmayı gerektirdiğini vurguladı. Pekin şunları kaydetti:‘ABD geri adım atar’Bölge devletlerinin bir araya gelerek sorunları çözebileceklerini ve ABD’nin bölgedeki hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyebileceklerini ifade eden Pekin, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220719/turkiye-iran-yuksek-duzeyli-isbirligi-konseyi-7-toplantisina-iliskin-ortak-bildiri-1058895196.html

iran

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

genelkurmay, ismail hakkı pekin, ismet özçelik, tahran zirvesi, astana süreci, ibrahim anlaşmaları, iran, rusya, türkiye