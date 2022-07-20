https://tr.sputniknews.com/20220720/iki-yuzlu-dogan-kedi-hayata-tutunmayi-basardi-iki-agzindan-da-sut-icebiliyor-1058917001.html
'İki yüzlü' doğan kedi, hayata tutunmayı başardı: İki ağzından da süt içebiliyor
'İki yüzlü' doğan kedi, hayata tutunmayı başardı: İki ağzından da süt içebiliyor
Tayland'da birbirine yapışık iki yüzle dünyaya gelen bir kedi, fazla yaşamayacağı yönündeki beklentileri boşa çıkararak veterinerleri şaşırttı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T10:06+0300
2022-07-20T10:06+0300
2022-07-20T10:06+0300
yaşam
kedi
yavru kedi
ikiyüzlü
tayland
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Tayland'ın kuzeyindeki Lampang bölgesinde geçtiğimiz pazar günü dünyaya gelen bir kedi görenleri hayrete düşürdü. Veterinerler, aynı kafa üzerinde iki yüze sahip olduğunu düşündükleri bir kedinin birkaç saatten fazla yaşamayacağını söyledi. Ancak kedi hayata tutundu.Kedinin bir yüzüne Taylandcada 'gümüş çantası' anlamına gelen ''Tung Ngern', diğerine de 'altın çantası' anlamındaki 'Tung Tong' ismini veren sahibi, şimdi kedinin her iki ağzından da süt içebildiğini kaydetti.Anuwat isimli 29 yaşındaki kedi sahibi, sıra dışı yavru kedinin doğumunu anlattı. Buna göre, doğuma giren 2 yaşındaki anne kedi Hang Chat'taki hastanede sezaryene alındı. Ancak doğumda annenin rahminden alınan yavru kedinin iki yüze sahip olduğu ortaya çıktı.İki yüzlü Roma tanrısı Janus'tan adını alan ve tıpta 'Janus kedileri' olarak adlandırılan iki yüzlü yavru kediler genelde nadiren bir günden fazla yaşarlar.Anuwat, yerel medyaya verdiği bir demeçte kedilerin öleceğini düşündüklerini belirtti. Ancak 'hayatları için mücadele eden kedilerin' gayretini gören Anuwat, onlara daha yakından ilgi ve bakım göstermeye karar verdi. "Doğumlarından beri hiç uyuyamadım. Çünkü başını dik tutamıyor ve sürekli bakılması gerekiyor" diyerek, yavru kedilerin sorumluluğunun neredeyse bir insan bebek sahibi olmak kadar ciddi olduğunu kaydetti.İki yüze, dört göze, iki burna, iki ağıza ve iki kulağa sahip kedinin şu anda sağlığı yerinde.Daha önce ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1999'da dünyaya gelen 'Frank ve Louie' isimli iki yüzlü kedi, 15 yıl yaşamış ve herkesi şaşırtmıştı.2012'de 'Frank ve Louie', en uzun yaşayan Janus kedisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
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kedi, yavru kedi, ikiyüzlü, tayland
'İki yüzlü' doğan kedi, hayata tutunmayı başardı: İki ağzından da süt içebiliyor
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Tayland'da birbirine yapışık iki yüzle dünyaya gelen bir kedi, fazla yaşamayacağı yönündeki beklentileri boşa çıkararak veterinerleri şaşırttı.
Tayland'ın kuzeyindeki Lampang bölgesinde geçtiğimiz pazar günü dünyaya gelen bir kedi görenleri hayrete düşürdü. Veterinerler, aynı kafa üzerinde iki yüze sahip olduğunu düşündükleri bir kedinin birkaç saatten fazla yaşamayacağını söyledi. Ancak kedi hayata tutundu.
Kedinin bir yüzüne Taylandcada 'gümüş çantası' anlamına gelen ''Tung Ngern', diğerine de 'altın çantası' anlamındaki 'Tung Tong' ismini veren sahibi, şimdi kedinin her iki ağzından da süt içebildiğini kaydetti.
Anuwat isimli 29 yaşındaki kedi sahibi, sıra dışı yavru kedinin doğumunu anlattı. Buna göre, doğuma giren 2 yaşındaki anne kedi Hang Chat'taki hastanede sezaryene alındı. Ancak doğumda annenin rahminden alınan yavru kedinin iki yüze sahip olduğu ortaya çıktı.
İki yüzlü Roma tanrısı Janus'tan adını alan ve tıpta 'Janus kedileri' olarak adlandırılan iki yüzlü yavru kediler genelde nadiren bir günden fazla yaşarlar.
Anuwat, yerel medyaya verdiği bir demeçte kedilerin öleceğini düşündüklerini belirtti. Ancak 'hayatları için mücadele eden kedilerin' gayretini gören Anuwat, onlara daha yakından ilgi ve bakım göstermeye karar verdi. "Doğumlarından beri hiç uyuyamadım. Çünkü başını dik tutamıyor ve sürekli bakılması gerekiyor" diyerek, yavru kedilerin sorumluluğunun neredeyse bir insan bebek sahibi olmak kadar ciddi olduğunu kaydetti.
İki yüze, dört göze, iki burna, iki ağıza ve iki kulağa sahip kedinin şu anda sağlığı yerinde.
Daha önce ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1999'da dünyaya gelen 'Frank ve Louie' isimli iki yüzlü kedi, 15 yıl yaşamış ve herkesi şaşırtmıştı.
2012'de 'Frank ve Louie', en uzun yaşayan Janus kedisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.