https://tr.sputniknews.com/20220720/kendilerini-emlakci-olarak-tanittilar-bodrumda-15-milyon-tllik-dolandiricilik-1058915932.html

Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar: Bodrum'da 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık

Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar: Bodrum'da 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık

Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak... 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T09:23+0300

2022-07-20T09:23+0300

2022-07-20T09:23+0300

türkiye

bodrum

dolandırıcılık

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Bodrum'da kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu. Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi.Sabah gazetesinin haberine göre, dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu.

türkiye

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bodrum, dolandırıcılık