https://tr.sputniknews.com/20220720/kendilerini-emlakci-olarak-tanittilar-bodrumda-15-milyon-tllik-dolandiricilik-1058915932.html
Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar: Bodrum'da 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık
Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar: Bodrum'da 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık
Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T09:23+0300
2022-07-20T09:23+0300
2022-07-20T09:23+0300
türkiye
bodrum
dolandırıcılık
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Bodrum'da kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu. Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi.Sabah gazetesinin haberine göre, dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu.
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bodrum, dolandırıcılık
Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar: Bodrum'da 1.5 milyon TL'lik dolandırıcılık
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Bodrum Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan dört kişilik bir ekip, 30 vatandaşı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdı. Görüntülü konuşmalar yaparak Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadiyle insanları kandıran dolandırıcılar, paraları alıp ortadan kayboldu.
Bodrum'da kendisini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ve ekibi, Ortakent'te yer alan Pinokyo adlı siteden ev kiralama vaadi ile vatandaşları dolandırdı. İnternet üzerinden ilan koyan ekip, tatil için talepte bulunan kişilerle önce telefonda konuştu. Ardından görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi.
Sabah gazetesinin haberine göre, dolandırıcılar, 30 kişinin yaklaşık 1.5 milyon lirasını alıp ortadan kayboldu.