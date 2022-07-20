https://tr.sputniknews.com/20220720/kirgizistan-rusya-ile-tamamen-ruble-cinsinden-odemelere-gecti-1058946743.html

Kırgızistan, Rusya ile tamamen ruble cinsinden ödemelere geçti

Kırgızistan, Rusya ile tamamen ruble cinsinden ödemelere geçti

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amangeldiev, Rusya ile ödeme işlemlerinde tamamen rubleye geçildiğini duyurdu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T22:12+0300

2022-07-20T22:12+0300

2022-07-20T22:12+0300

ekonomi

kırgızistan

rusya

ruble

daniyar amangeldiev

dolar

akaryakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056658797_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1c5a2d4cb43791020aac9bf8bfbc25c4.jpg

Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, konuya ilişkin açıklamasında Kırgızistan ile Rusya arasında ana ürün çeşitleri ile ilgili işlemlerin Rus rublesi üzerinden yapıldığını söyledi.Amangeldiev, “Dolar üzerinden işlem yapılan tek ürün grubu akaryakıt malzemeleri idi. Yaptırımların uygulanması ve SWIFT sisteminin kapatılması nedeniyle ödemelerle ilgili sorunlar yaşandı. Ruble cinsinden işlemlere geçilmesine karar verildi. Böylece Rusya ile tüm işlemlerin ruble ile yapıldığı söylenebilir” diye konuştu.Kırgız bakan ayrıca ruble ile işlemlere geçilmesinin ardından ruble kurunun yükselişe geçtiğini ve bunun yakıt fiyatlarını da etkilediğini sözlerine ekledi.Amangeldiev, “Rus rublesi ile işlemlere geçmemizin ardından ruble kuru yükseldi. Bu da akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayrıca dizel yakıt Rusya'da da pahalılaşıyor” vurgusunu yaptı.Kırgız yetkili daha önce pazardaki durumun istikrara kavuşturulması için Kırgızistan'daki petrol tüccarlarına akaryakıt alımı için ek kredi sağlanmasının planlandığına dikkat çekerek, “Şimdi rublenin güçlenmesi ve Rusya ile işlemlerde rubleye geçilmesi nedeniyle yeniden sorunlar çıktı. Bu nedenle şirketlere ek destek sağlanması kararı alındı. Paraların benzin, motorin ve sıvılaştırılmış gaz alımı için tahsis edilmesi planlanıyor” açıklamasını yapmıştı.

kırgızistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kırgızistan, rusya, ruble, daniyar amangeldiev, dolar, akaryakıt