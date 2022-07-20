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Kırgızistan, Rusya ile tamamen ruble cinsinden ödemelere geçti
Kırgızistan, Rusya ile tamamen ruble cinsinden ödemelere geçti
Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amangeldiev, Rusya ile ödeme işlemlerinde tamamen rubleye geçildiğini duyurdu. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T22:12+0300
2022-07-20T22:12+0300
ekonomi
kırgızistan
rusya
ruble
daniyar amangeldiev
dolar
akaryakıt
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Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, konuya ilişkin açıklamasında Kırgızistan ile Rusya arasında ana ürün çeşitleri ile ilgili işlemlerin Rus rublesi üzerinden yapıldığını söyledi.Amangeldiev, “Dolar üzerinden işlem yapılan tek ürün grubu akaryakıt malzemeleri idi. Yaptırımların uygulanması ve SWIFT sisteminin kapatılması nedeniyle ödemelerle ilgili sorunlar yaşandı. Ruble cinsinden işlemlere geçilmesine karar verildi. Böylece Rusya ile tüm işlemlerin ruble ile yapıldığı söylenebilir” diye konuştu.Kırgız bakan ayrıca ruble ile işlemlere geçilmesinin ardından ruble kurunun yükselişe geçtiğini ve bunun yakıt fiyatlarını da etkilediğini sözlerine ekledi.Amangeldiev, “Rus rublesi ile işlemlere geçmemizin ardından ruble kuru yükseldi. Bu da akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayrıca dizel yakıt Rusya'da da pahalılaşıyor” vurgusunu yaptı.Kırgız yetkili daha önce pazardaki durumun istikrara kavuşturulması için Kırgızistan'daki petrol tüccarlarına akaryakıt alımı için ek kredi sağlanmasının planlandığına dikkat çekerek, “Şimdi rublenin güçlenmesi ve Rusya ile işlemlerde rubleye geçilmesi nedeniyle yeniden sorunlar çıktı. Bu nedenle şirketlere ek destek sağlanması kararı alındı. Paraların benzin, motorin ve sıvılaştırılmış gaz alımı için tahsis edilmesi planlanıyor” açıklamasını yapmıştı.
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kırgızistan, rusya, ruble, daniyar amangeldiev, dolar, akaryakıt

Kırgızistan, Rusya ile tamamen ruble cinsinden ödemelere geçti

22:12 20.07.2022
© AA / Sefa KaracanRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© AA / Sefa Karacan
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Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amangeldiev, Rusya ile ödeme işlemlerinde tamamen rubleye geçildiğini duyurdu.
Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev, konuya ilişkin açıklamasında Kırgızistan ile Rusya arasında ana ürün çeşitleri ile ilgili işlemlerin Rus rublesi üzerinden yapıldığını söyledi.
Amangeldiev, “Dolar üzerinden işlem yapılan tek ürün grubu akaryakıt malzemeleri idi. Yaptırımların uygulanması ve SWIFT sisteminin kapatılması nedeniyle ödemelerle ilgili sorunlar yaşandı. Ruble cinsinden işlemlere geçilmesine karar verildi. Böylece Rusya ile tüm işlemlerin ruble ile yapıldığı söylenebilir” diye konuştu.
Kırgız bakan ayrıca ruble ile işlemlere geçilmesinin ardından ruble kurunun yükselişe geçtiğini ve bunun yakıt fiyatlarını da etkilediğini sözlerine ekledi.
Amangeldiev, “Rus rublesi ile işlemlere geçmemizin ardından ruble kuru yükseldi. Bu da akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Ayrıca dizel yakıt Rusya'da da pahalılaşıyor” vurgusunu yaptı.
Kırgız yetkili daha önce pazardaki durumun istikrara kavuşturulması için Kırgızistan'daki petrol tüccarlarına akaryakıt alımı için ek kredi sağlanmasının planlandığına dikkat çekerek, “Şimdi rublenin güçlenmesi ve Rusya ile işlemlerde rubleye geçilmesi nedeniyle yeniden sorunlar çıktı. Bu nedenle şirketlere ek destek sağlanması kararı alındı. Paraların benzin, motorin ve sıvılaştırılmış gaz alımı için tahsis edilmesi planlanıyor” açıklamasını yapmıştı.
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