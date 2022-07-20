https://tr.sputniknews.com/20220720/mansur-yavas-ankaparkin-kapilarini-mevcut-durumunu-paylasmak-icin-yarin-basina-aciyoruz-1058944531.html
Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz
Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yarın basına, ardından da herkese açılarak mevcut durumu paylaşacaklarını açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T21:48+0300
2022-07-20T21:48+0300
2022-07-20T22:00+0300
mansur yavaş
ankapark
basın
türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankapark'ın bir videosunu paylaşarak "Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı.
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mansur yavaş, ankapark, basın
Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz
21:48 20.07.2022 (güncellendi: 22:00 20.07.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yarın basına, ardından da herkese açılarak mevcut durumu paylaşacaklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankapark'ın bir videosunu paylaşarak "Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı.