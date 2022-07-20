https://tr.sputniknews.com/20220720/mansur-yavas-ankaparkin-kapilarini-mevcut-durumunu-paylasmak-icin-yarin-basina-aciyoruz-1058944531.html

Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz

Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yarın basına, ardından da herkese açılarak mevcut durumu paylaşacaklarını açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

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2022-07-20T21:48+0300

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mansur yavaş

ankapark

basın

türkiye

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankapark'ın bir videosunu paylaşarak "Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı.

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mansur yavaş, ankapark, basın