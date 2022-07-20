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https://tr.sputniknews.com/20220720/mansur-yavas-ankaparkin-kapilarini-mevcut-durumunu-paylasmak-icin-yarin-basina-aciyoruz-1058944531.html
Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz
Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yarın basına, ardından da herkese açılarak mevcut durumu paylaşacaklarını açıkladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankapark'ın bir videosunu paylaşarak "Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı.
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mansur yavaş, ankapark, basın

Mansur Yavaş: Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına açıyoruz

21:48 20.07.2022 (güncellendi: 22:00 20.07.2022)
© Fotoğraf : İHA/Mevlüt Hasgül Ankapark, Wonderland Eurasia
Ankapark, Wonderland Eurasia - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© Fotoğraf : İHA/Mevlüt Hasgül
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yarın basına, ardından da herkese açılarak mevcut durumu paylaşacaklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sosyal medyadan Ankapark'ın bir videosunu paylaşarak "Ankapark'ın kapılarını mevcut durumunu paylaşmak için yarın basına, çok yakında ise vatandaşlarımıza açacağız" açıklamasını yaptı.
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