https://tr.sputniknews.com/20220720/misirin-ruyasi-gerceklesti-rosatom-el-dabaa-nukleer-santralinin-insaatina-basladi-1058941613.html

Mısır’ın rüyası gerçekleşti: Rosatom, El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatına başladı

Mısır’ın rüyası gerçekleşti: Rosatom, El-Dabaa Nükleer Santrali’nin inşaatına başladı

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, Mısır'ın ilk nükleer santrali olan El-Dabaa Nükleer Enerji Santrali’nin inşaatına bugün başladı. 20.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-20T20:05+0300

2022-07-20T20:05+0300

2022-07-20T20:05+0300

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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ve Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şaker başkanlığındaki Rus-Mısır heyeti, El-Dabaa Nükler Enerji Santrali’nin şantiyesini ziyaret etti.Rosatom başkanı ve Bakan, santralin1 No’lu güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmalarını başlattı.Temel atma töreninde konuşan Lihaçev, nükleer santralin önemine vurgu yaparak, “El-Dabaa Nükleer Enerji Santralinin ilk güç ünitesinin inşasına başlanması, Mısır'ın dünya nükleer kulübüne girişi anlamına geliyor. Rosatom, Mısır Arap Cumhuriyeti'nde VVER-1200 projesi kapsamında en modern güç ünitelerini inşa edecek. Hem Rusya'da hem de yurtdışında bu tür reaktörlere sahip nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi konusunda yeterince deneyime sahibiz. Nükleer santralin inşa edilmesi, Mısır'ın yeni bir teknoloji, sanayi ve eğitim düzeyine ulaşmasını sağlayacak. Bu, Asvan Barajı'nın inşasından bu yana Rus-Mısır işbirliğinin en büyük projesi olacak. Kendi nükleer enerjisine sahip olmak, yarım yüzyıldan fazla bir süredir Mısır halkının bir hayaliydi ve bu hayali gerçekleştirmek Rosatom için büyük bir onurdur” dedi.Bakan Muhammed Şaker ise şunları ifade etti: Bugün büyük bir sevinçle El Dabaa nükleer santralinin ilk betonunun dökülmesine tanık olduk, bu olay Mısır'ın ilk nükleer santralinin tam ölçekli inşasının başlangıcını gösteriyor. Mısır siyasi yönetiminin sürekli desteği sayesinde, pandemi koşullarında bile Mısır-Rus ekibi bu iddialı projeyi hayata geçirmeye devam etti.”Mısır Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkan yardımcısı Layla Fikry, Sputnik'e konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:Mısır Nükleer Santraller Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Amcad el-Vakeel, Sputnik'e demecinde, Mısır’da bu yıl iki güç ünitesinin tam ölçekli inşasının planlandığını belirterek, “2022'nin ikinci yarısında birinci ve ikinci güç ünitelerinin inşası için resmi izinleri verdik. Planı değiştirmek için hiçbir neden yok. Şimdi de üçüncü ve dördüncü güç ünitelerinin yapımı için izinler hazırlıyoruz” diye konuştu.Rusya'nın Mısır Büyükelçisi Georgiy Borisenko ise, El-Dabaa'daki nükleer santralin ikili stratejik ortaklığın yeni bir sembolü olacağını belirterek, “Mısır'ın El Dabaa'daki ilk nükleer santralinin inşası, Asvan Barajı'nın inşası kadar anıtsal ve önemli olacak son yılların en büyük projesidir. İlk güç ünitesinin inşası için lisans, Mısır makamları tarafından bu yılın 29 Haziran'ında Rus devlet şirketi Rosatom'a verildi ve 20 Temmuz'da törenle nükleer santralin temeline beton döküldü. İkili stratejik ortaklığın bir başka sembolü olacak tesisin inşaatının ana aşamasının başlamasından dolayı dost ülkemizi resmi olarak tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.Mısır’ın enerji ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, komşu ülkelere de elektrik ihraç edecek El-Dabaa, Kahire’nin enerji çeşitlendirme politikasının temel taşı olacak.Mısır hükümeti, 2014 ve 2021 yılları arasında enerji projelerine18.77 milyar dolar yatırım yaptı. El Dabaa projesi Kahire'ye yaklaşık 25 milyar dolara mal olacak.Mısır’ın şu anda ürettiği 30 bin megavat elektriğe, yeni nükleer santralin üreteceği 4 bin 800 megavat daha eklenecek.El Dabaa Nükleer Enerji Santrali, ülkenin yeni teknolojik ve ekonomik kalkınmasının anahtarı olarak değerlendiriliyor.

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