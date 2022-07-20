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https://tr.sputniknews.com/20220720/rusya-hmeymim-ussundeki-hava-savunma-sistemleri-iki-el-yapimi-iha-dusurdu-1058950827.html
Rusya: Hmeymim üssündeki hava savunma sistemleri iki el yapımı İHA düşürdü
Rusya: Hmeymim üssündeki hava savunma sistemleri iki el yapımı İHA düşürdü
Rusya’nın Suriye’deki askeri birliğinin temsilcisi, Hmeymim üssündeki hava savunma sistemlerinin İdlib bölgesi yönünden gelen iki el yapımı insansız hava... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T23:46+0300
2022-07-20T23:46+0300
dünya
rusya
hmeymim
hmeymim üssü
iha
fazlı ü.
saldırı
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İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yasadışı silahlı oluşumların el yapımı İHA’larla Hmeymim üssüne saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Rus yetkili, “20 Temmuz 2022 tarihinde yaklaşık saat 22.10’da, hava savunma araçları, kuzeydoğu yönünden Hmeymim’deki Rus üssüne yaklaşan İHA’ları tespit etti. Rus hava savunma sistemlerinin açtığı ateşle, militanlara ait iki İHA, üsse iki kilometre mesafede yok edildi” diye açıkladı.Olayda ölü veya yaralıların olmadığını kaydeden yetkili, Rus Hmeymim üssünün normal faaliyetine devam ettiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-tatbikat-icin-hmeymim-ussune-savas-ucaklarini-gonderdi-1053869215.html
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rusya, hmeymim, hmeymim üssü, iha, fazlı ü., saldırı

Rusya: Hmeymim üssündeki hava savunma sistemleri iki el yapımı İHA düşürdü

23:46 20.07.2022
© REUTERSHmeymim Hava Üssü
Hmeymim Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2022
© REUTERS
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Rusya’nın Suriye’deki askeri birliğinin temsilcisi, Hmeymim üssündeki hava savunma sistemlerinin İdlib bölgesi yönünden gelen iki el yapımı insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti.
İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yasadışı silahlı oluşumların el yapımı İHA’larla Hmeymim üssüne saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Rus yetkili, “20 Temmuz 2022 tarihinde yaklaşık saat 22.10’da, hava savunma araçları, kuzeydoğu yönünden Hmeymim’deki Rus üssüne yaklaşan İHA’ları tespit etti. Rus hava savunma sistemlerinin açtığı ateşle, militanlara ait iki İHA, üsse iki kilometre mesafede yok edildi” diye açıkladı.
Olayda ölü veya yaralıların olmadığını kaydeden yetkili, Rus Hmeymim üssünün normal faaliyetine devam ettiğini belirtti.
Rusya / TU-22 / Hmeymim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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