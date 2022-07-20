TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz

"Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız. Esnafın hizmetlerinin bu kanallarla telafi edilmesi mümkün oluyorsa biz de o yenilikleri iş yerlerimizde uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için yazılım programları hazırlanıyor. Yeni nesil esnaflık bundan sonraki süreçte elektronik ortamda da bu hizmetleri verecek. Evimizde bozulan musluğun tamiri için tamirciyi o vasıtayla çağıracağız."