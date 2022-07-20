https://tr.sputniknews.com/20220720/tesk-genel-baskani-palandoken-yeni-nesil-esnafligin-olusmasiyla-ilgili-calisma-yapiyoruz-1058942393.html
TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz
TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek... 20.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-20T20:17+0300
2022-07-20T20:17+0300
2022-07-20T20:19+0300
ekonomi
palandöken
bendevi palandöken
esnaf
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
tesk
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TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Pandemi sürecinde gördünüz fiyatlar nasıl arttı. Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Artık sistem değişti, evde herkesin elinde akıllı telefon en yakın noktadan ihtiyacını çağırıyor" diye konuştu.'Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil'Esnafın yeni nesil alışveriş sistemine ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:Palandöken, esnaf odalarındaki meslek kuruluşlarını ziyaret etti.
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palandöken, bendevi palandöken, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), tesk
TESK Genel Başkanı Palandöken: Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz
20:17 20.07.2022 (güncellendi: 20:19 20.07.2022) Abone ol
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız" dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.
Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Pandemi sürecinde gördünüz fiyatlar nasıl arttı. Yeni nesil esnaflığın oluşmasıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Artık sistem değişti, evde herkesin elinde akıllı telefon en yakın noktadan ihtiyacını çağırıyor" diye konuştu.
'Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil'
Esnafın yeni nesil alışveriş sistemine ayak uydurması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:
"Teknolojiye karşı gelmek mümkün değil. Bu modaya esnaf olarak biz de uyacağız. Esnafın hizmetlerinin bu kanallarla telafi edilmesi mümkün oluyorsa biz de o yenilikleri iş yerlerimizde uygulamaya devam edeceğiz. Bunun için yazılım programları hazırlanıyor. Yeni nesil esnaflık bundan sonraki süreçte elektronik ortamda da bu hizmetleri verecek. Evimizde bozulan musluğun tamiri için tamirciyi o vasıtayla çağıracağız."
Palandöken, esnaf odalarındaki meslek kuruluşlarını ziyaret etti.